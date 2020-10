Offene Türen in Gera zum Jugendkunstschultag

Unter dem Motto „Spuk im KuK“ denken sich derzeit Fünftklässler der Otto-Dix-Regelschule gruselige Geschichten und Gedichte aus. Am Mittwoch startete der Workshop für kreatives Schreiben für insgesamt 48 Kinder zweier Klassen im Geraer Kultur- und Kongresszentrum. In drei Tagen fördern die Schreiber Romina Nikolic und Moritz Gause jeweils für drei Stunden die Fähigkeiten der Mädchen und Jungen. Einiges Grundwissen über schaurige Geschichten bringt die Klasse 5M bereits mit: Besonders gruselig sind demnach alte Häuser, Geisterbahnen und Clowns.

Während der Führung durchs KuK entdeckten die Fünftklässler auch bekannte Gesichter, wie das des Jokers aus den Batman-Filmen. Foto: Peter Michaelis

Nach einer kleinen exklusiven Führung durch das riesige Gebäude aus Sandstein, Aluminium und Glas war die eigene Fantasie gefragt. Einige konnten kaum abwarten, welche Tipps noch zum Schreiben, dem Spannungsbogen oder zur Wahl der Protagonisten gegeben wurden. Die unterschiedlichen Ergebnisse, die wohl oft mit Zombies zu tun haben werden, bekommen später alle Kinder als gedrucktes Heft.

Eigentlich im Rahmen des Stadtlesens geplant, hielt Organisatorin und Betreuerin Katharina Triebe vom Verein Virtuosen und Schmierfinken auch nach der Absage an der Workshop-Idee fest: „Dieser Ort wie aus einer anderen Zeit bietet so viel Raum für Geschichten“, findet die 35-Jährige. Die Begeisterung der Kinder scheint ihr recht zu geben.

Angebote werden vorgestellt

Weitere Workshops und Kurse für Schulklassen oder in den Ferien stellen die Virtuosen und Schmierfinken am 17. Oktober beim Tag der offenen Tür vor. Die Vereinsräume in der Greizer Straße 20 werden von 10 bis 17 Uhr präsentiert und es gibt für alle Interessierten Mitmach-Angebote.

Auch ein paar Meter weiter in der Geraer Häselburg, Burgstraße 12, stehen an diesem Samstag die Türen der Kunstschule offen. Hier haben Interessierte von 14 bis 18 Uhr die Gelegenheit, in die aktuellen Kurse hineinzuschnuppern. Zum künstlerischen Austoben vor allem für Kinder und Jugendliche stehen laut Pressemitteilung Malerei, Graffiti, Fotografie und experimentelle Musik auf dem Programm. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die aktuelle Ausstellung in der Neuen Galerie für Zeitgenössische Kunst „Anders – Ästhetik der Differenz“ zu besuchen.

Beide Geraer Einrichtungen sind Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendkunstschulen Thüringen, in deren Rahmen der landesweite Tag der offenen Tür stattfindet.