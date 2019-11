Haben Spaß beim Plätzchenbacken in der Laudenbach-Weihnachtsbackstube: Maike (9 Jahre, links) und Ida (6 Jahre) aus Erlangen, zu Besuch bei ihrer Oma Cornelia Winter in Gera.

Gera-Untermhaus. Traditionell öffnete die Geraer Bäckerei Laudenbach wieder am Samstag für Groß und Klein ihre Weihnachtsbackstube in der Maler-Reinhold-Straße in Untermhaus.

Offene Weihnachtsbackstube in der Bäckerei Laudenbach

Die Bäckerei Laudenbach hatte am Samstag wieder in ihre offene Weihnachtsbackstube in ihr Stammhaus nach Gera-Untermhaus eingeladen. Rund 20 Mitarbeiter des Unternehmens betreuten die vielen Gäste, die aus Gera und dem Umkreis kamen. Großer Andrang herrschte wieder an den Blechen in der Kinderbackstube. Bereits in den ersten 20 Minuten nach Start stülpten sich knapp 100 Mädchen und Jungen ein Bäckermützchen auf, um Plätzchen auszustechen und zu dekorieren. Insgesamt 480 Teige hatte die Bäckerei Laudenbach dafür vorbereitet. Für die Erwachsenen gab es unter anderem interessante Informationen rund ums Brotbacken, angefangen von der Mehllieferung aus der Dresdner Mühle bis hin zum duftenden Laib hinter der Ladentheke.