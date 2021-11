Ohne Winterreifen auf glatter Straße: Unfall in Weida mit 18.000 Euro Schaden

Weida / Berga. Die Polizei meldet für den Kreis Greiz außer dem Unfall, bei dem auch Alkohol im Spiel war, einen Brand und Einbrecher, die Beute über mehrere Tausend Euro machten.

Ohne Winterreifen auf glatter Straße: Unfall mit 18.000 Euro Schaden

Am Freitag gegen 9 Uhr kam es in Weida "Am Weidaer Tor" zu einem Unfall. Der 34-jährige Fahrer eines Transporter Ford Transit kam dabei in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstückstor. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholwert von 0,4 Promille festgestellt. Da die Kombination von Alkohol über 0,3 Promille und einem Unfall zu einem Strafverfahren führen, wird nunmehr wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Allein der Sachschaden beziffert sich auf ca. 18 000 Euro. Zusätzlich zum Alkoholwert des Fahrers wird die unangepasste Geschwindigkeit auf leicht gefrorener Fahrbahn und die fehlenden Winterreifen zum Unfall beigetragen haben.

Werkzeug für Tausend Euro von Baustelle gestohlen

Zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 6.45 Uhr, wurde auf der Baustelle im Aumatalweg in Weida ein Baustellencontainer aufgebrochen und daraus Geräte und Werkzeuge entwendet. Das Diebesgut hatte einen Wert im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt. Für sachdienliche Hinweise informieren Sie bitte die Polizei Greiz unter 036616210

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wanderhütte abgebrannt

Am Sonnabend stellten gegen 8.30 Uhr Jäger fest, dass eine Wander-/Schutzhütte zwischen Berga und Clodramühle abgebrannt war. Bei Feststellung glimmten nurnoch Brandüberreste, so dass davon auszugehen ist, dass in der Nacht die Hütte abbrannte. Auch hier ermittelt die Kriminalpolizei Gera. Für sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung erreichen Sie die Polizei unter 036616210

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Mit Flasche geschlagen: Notorischer Provokateur festgenommen - wieder brennen Container