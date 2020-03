Gera. Am 26. März 2020 laden die Studenten in Gera zum 10. Ohrenschmaus ein.

Ohrenschmaus in der Alten Brauerei in Gera

„Mario und die Bärte“ sind wieder dabei. Vor dem Frühjahrsohrenschmaus im vergangenen Jahr gründete sich die studentische Punkrockgruppe. „Aus Spaß und es hat funktioniert.“ Richard Malz grinst. Sein langer Bart war Namensgeber. Zur 10. Auflage des Ohrenschmauses wollen es der 21-Jährige, Gitarre, und Marvin Hartenstein, Gesang, noch einmal ordentlich krachen lassen. Beide gehören mit Lisa Dittrich und Saskia Dehm dem Organisatorenteam der Dualen Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) an.

Es ist die letzte Veranstaltung, die das Quartett vorbereitet. Es beendet im Sommer das Bachelorstudium Soziale Dienste. Also wollen die Vier noch einmal Vollgas geben und sich mit einem unvergesslichen Abend verabschieden.

„Wettstricken funktioniert auch auf der Bühne“, unkt Marvin Hartenstein. Jeder, der Lust hat, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, sei willkommen. „Alle sind eingeladen, nicht nur die Studenten.“ Die Mannschaft hofft auf mindestens zehn Acts in der Alten Brauerei 1880 am Stadtgraben. Dort steigt am 26. März, um 20 Uhr, die Sause. Der Eintritt ist wie immer frei. Über einen kleinen Obolus würde sich das Matrikel freuen. Das Geld wird für den Abschlussball genutzt.

Poetry Slam, Rap, Kabarett und Tanz: Die Organisatoren möchten gern Vielfalt. Wer was zu bieten hat, dem steht das Podium offen. Auch spontan können sich Besucher zum Mitmachen entscheiden. Mit 400 Gästen wird gerechnet. Studenten aus Bernburg wollen sehen, wie der Ohrenschmaus abläuft. Die aus Erfurt überlegen, vielleicht als Band aufzutreten. Im Anschluss der Auftritte steigt eine Party.

„Für uns ist es wichtig, das Studentenleben in Stadt voranzutreiben“, erklärt der 21-jährige Hartenstein das Engagement. Er will bei den Neuen an den beiden Geraer Hochschulen die Lust wecken, den Ohrenschmaus weiterzuführen. Der Staffelstab soll in gute Hände kommen.

Die Kosten von 3000 Euro für das kleine Jubiläum übernimmt der Studenten-Förderverein Gera. Geld kommt ebenso aus dem Förderprogramm „Demokratie leben“ und von Sponsoren wie dem SRH Wald-Klinikum.

Anmeldungen unter facebook.com/ohrenschmaus.in.Gera/