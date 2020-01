Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oktopus nicht kochen

Die einen lieben ihn, anderen ist er suspekt. Dabei kann er so lecker sein. Kraken, Kalmare und Sepia sind Weichtiere und gehören, richtig zubereitet, zu den „Topsellern“ der Spitzengastronomie. Für die unter uns, die ein Problem mit dem Mythos der Saugnäpfe haben, empfehle ich, diese einfach klein zu schneiden. Allerdings möchte ich mich hier dem größten Bedenken, der gummiartigen Konsistenz widmen.

Vergessen Sie daher bitte alles, was Sie bisher mit einem Weichtier veranstaltet haben. Ich empfehle, den Oktopus nicht einmal in Wasser zu kochen – er selbst enthält genügend Wasser und gibt davon genug beim Garen ab. Den Oktopus in einen Topf geben, Rotwein, Kräuter und Knoblauch dazugeben und bei ganz schwacher Hitze für 1-2 Stunden schonend garen. Wichtig! Nicht kochen! Den perfekten Gar-Punkt ermittelt man mit einem Gabel-Stich. Sollte der Oktopus direkt wieder von der Gabel rutschen, hat er den perfekten Garzustand erreicht. Nun ist es wichtig, den Oktopus gleich nach dem Garen mit Eiswasser abzukühlen und im Anschluss über Nacht mit dem Fond in einem Vakuum oder Zip Beutel gut durchzukühlen. Am nächsten Tag kann man das Weichtier dann mariniert als Salat oder angebraten oder gar gegrillt genießen. Dazu passt in den Wintermonaten ein gesunder und vor allem die Abwehrkräfte stärkender Zitrusfrucht-Salat, auf den ich in der nächsten Kolumne eingehen werde.

Viel Spaß beim Ausprobieren.