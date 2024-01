Orgel-Show „Starlights“ kehrt nach Gera zurück

Gera Der Thüringer „Orgel-Rebell“ Nico Wieditz gastiert Anfang Februar in der Stadt, diesmal allerdings nicht in einer Kirche.

Mit seiner außergewöhnlichen Orgel-Show „Starlights“ versetzte er in der Vergangenheit bereits die Geraer Salvatorkirche in Schwingung und entlockte der Kirchenorgel dabei auch ungewohnte Melodien. Pop, Rock und Filmmusik, aber auch Klassik, all das hat der Thüringer Organist Nico Wieditz im Repertoire und tourt damit seit 2017 durch Deutschland.

Mit der Fähigkeit aufgewachsen, Musik simultan zu hören und wiederzugeben, hat er sich autodidaktisch der Kirchenorgel verschrieben und spielt auf der Königin der Instrumente Musik aus allen Genres. Ob nun AC/DC, Queen, Led Zeppelin oder Depeche Mode, Neue Deutsche Welle, Disney-Melodien oder Klassik von Johann-Sebastian Bach – Wieditz ist angetreten, den Staub vom Image der Kirchenmusik abzuklopfen und Jung und Alt für den Klang der Orgel zu begeistern. Am 2. Februar nun auch wieder in Gera.

Dann allerdings nicht in einer Kirche, sondern im Konzertsaal des Geraer Theaters, wo man sich auf die einzigartige Orgel-Show „Starlights Live“ freut. Die Show ist fast ausverkauft, Restkarten gibt es an den Theaterkassen, telefonisch unter 0365 8279105 (Gera) bzw. 03447 585160 (Altenburg) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.