Gera . Die Hinweistafel befindet sich am Fußweg vom „Parkplatz am Markt“ am Stadtgraben und soll den Besuchern eine schnelle Orientierung ermöglichen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Orientierungstafel für Besucher in Gera

Endlich ist sie da: die Hinweistafel für Einzelhandel und Gastronomie in der Geraer Altstadt. Sie wurde schon Mitte März von der Arbeitsgruppe Stadtentwicklung der AfD-Fraktion angekündigt, informiert die Fraktion. Verzögert hat sich das Projekt durch die angeordneten Schließungen durch die Covid-19-Pandemie. So waren die Gespräche mit den Händlern abrupt unterbrochen.

Die Hinweistafel befindet sich am Fußweg vom „Parkplatz am Markt“ am Stadtgraben und soll den Besuchern eine schnelle Orientierung in Richtung Kornmarkt und Marktplatz ermöglichen. „Die Not der Händler und Gewerbetreibenden der Innenstadt war uns schon vor der sogenannten Corona-Krise bekannt. Die Situation hat sich aber durch die Infektionsschutzmaßnahmen wesentlich verschärft. Durch unsere Orientierungstafel wollen wir dazu beitragen, die Innenstadt für Kunden und Besucher attraktiver zu machen und damit Handel und Gastronomie unterstützen. Uns ist bewusst, dass noch weitere Schritte folgen müssen. Dafür werden wir uns einsetzen, sowohl in unserer Arbeitsgruppe als auch im Stadtrat“, teilt die Arbeitsgruppe Stadtentwicklung der AfD-Fraktion mit. „Unser Pilotprojekt umfasst nur die historische Altstadt mit Kleiner und Großer Kirchstraße, Marktplatz, Kornmarkt und angrenzende Straßen. Bei positiver Resonanz können wir uns zusätzliche Orientierungstafeln an der Peripherie der Fußgängerzone vorstellen. Eine Realisierung wäre dann nur gemeinsam mit der Stadtverwaltung möglich. Unsere Erfahrungen würden wir einbringen“, so Reinhard Etzrodt.