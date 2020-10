Original bleibt Original

Wer kennt nicht die Redewendung: Kunst kommt von Können. Denn würde sie von Wollen kommen, müsste es Wunst heißen. Zumindest der erste Teil erlangt in Pandemiezeiten wie den jetzigen eine völlig neue Bedeutung. Die Vorbereitungen des Geraer Kunstzone-Vereins, der nach jahrelanger ARTthuer-Enthaltsamkeit nun Dank finanzieller Förderung mit zwei Ständen präsent sein wird, laufen auf Hochtouren. Nur: Wird er schließlich auch ausstellen können – und alle anderen Künstler ebenso? Oder wird ein erneuter Corona-Lockdown, und sei es auch nur „light“ wie in diesen Tag Politiker diskutieren, die Teilnahme und damit auch Laune von Künstlern und Kunstfreunden verhageln? Wie bei allem derzeit ist auch das ein Balanceakt, bei dem wirklich niemand weiß, ob er ein Happy End findet. Müssten die Messeveranstalter Anfang nächster Woche doch noch die Reißleine ziehen, weil die politischen Signale auf Rot stehen, wäre das traurig für die Geraer Künstler. Schließlich wird Kunst erst im öffentlichen Raum zur Kunst, wenn sie zum Nachdenken, Austausch und zur Diskussion anregt oder vielleicht provoziert. Kunst im Netz beispielsweise kann noch so glanzvoll daher kommen. Das wirkliche Kunstleben mit Präsentationen vor Ort kann es nicht ersetzen. Ein Original gibt es nur original.