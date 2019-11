Ortsdurchfahrt in Loitsch fertiggestellt

„Ich gebe das Kommando. Bei null wird geschnitten“, sagt Landrätin Martina Schweinsburg (CDU). „Drei, zwei, eins.“ Dann durchtrennen die Verantwortliche von Kommune und Landkreis das Band mit acht Scheren und eröffnen symbolisch die neue Ortsdurchfahrt in Loitsch. Damit ist die erste Etappe der Sanierung der Kreisstraße K 118 beendet.

Die Straße befand sich in einem völlig desolaten Zustand, teilt das Landratsamt Greiz mit. Die Sanierung sei aufgrund der Schäden unumgänglich gewesen. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Brücke über die Leuba bis zum Ortsausgang von Loitsch.

Es bleibt noch eine Lücke zu schließen

„Wir haben dann nur noch eine letzte Lücke zu schließen“, sagt Steinsdorfer Ortsteilbürgermeister Konrad Zorn von der Fraktion „Weidaer Umland“ und meint das sich daran anschließende Stück in Richtung Hohenölsen. Martina Schweinsburg, Weidas Bürgermeister Heinz Hopfe (Freie Wählergemeinschaft) und er hoffen auf eine schnelle Realisierung des zweiten Abschnitts. Die neue Straße passe „100 Prozent zu meiner Optik“, lobt der Steinsdorfer Ortsteilbürgermeister den 215 Meter langen und sechs Meter breiten Streckenabschnitt während der Eröffnungsfeier am Donnerstagmittag.

Dass die Straße über die normale Breite von 5,50 Meter ausgebaut wurde, liegt am Diabas-Steinbruch, an den die Straße anschließt. „Die großen LKW’s müssen ja durchkommen“, betont Landrätin Schweinsburg. Bis zum Mittag waren die Lastwagen die einzigen Fahrzeuge, die die Straße befuhren. Der eigentliche Straßenverlauf über die Brücke in Richtung Steinsdorf war noch versperrt. Der solle aber nach der symbolischen Eröffnung dann auch geöffnet werden, sagt die Landrätin. Dann ist der direkte Weg von Steinsdorf über Loitsch nach Hohenölsen für alle befahrbar.

Leer-Rohre für den Breitbandausbau

Mit einem Banddurchschnitt wurde am Donnerstag die Ortsdurchfahrt Loitsch (Stadt Weida) der Kreisstraße K 118 offiziell für den Verkehr freigegeben Foto: Peter Michaelis

Begonnen haben die Baumaßnahmen am 1. Juli. Neben dem eigentlichen Straßenbau wurden etliche Kabel und Leitungen unter dem Asphalt verlegt. „Was unter der Erde liegt, das sieht man ja für gewöhnlich nicht“, sagt die Landrätin und zählt auf: Wasser, Abwasser, Leer-Rohre für den Breitbandausbau und Starkstrom. Zudem wurden sechs Masten für die Straßenbeleuchtung installiert, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts Greiz.

530.000 Euro Baukosten

Die Baukosten belaufen sich insgesamt auf 530.000 Euro, teilt das Landratsamt Greiz mit. Aufgeteilt wurde die Kosten auf die Auftraggeber, den Landkreis mit 360.000 Euro, den Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal mit 150.000 Euro und die Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG mit 20.000 Euro, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Die Bauarbeiten wurden unter halbseitiger Straßensperrung umgesetzt. Vom Freistaat Thüringen habe es indes keine Fördermittel gegeben, heißt es.

Straße zuletzt vor zehn Jahren saniert

„Die Straße wurde das letzte Mal vor zehn Jahren saniert“, sagt Landrätin Martina Schweinsburg. Seitdem wurde sie völlig abgenutzt. „Hier hat es überall Schlaglöcher gegeben“, so die Landrätin. Für die Anwohner sei es laut gewesen. „Ich erinnere mich natürlich noch an den Zustand unserer Straße“, pflichtet Konrad Zorn bei. Die Tragfähigkeit war nicht mehr gegeben, es gab eine Vielzahl an Fahrbahnaufbrüchen, präzisiert das Landratsamt in der Pressemitteilung.