Ortsdurchfahrt Zschorta übergeben

Zschorta. Gemeinschaftsbaumaßnahme der Gemeinde Wünschendorf mit dem Zweckverband Wasser/Abwasser „Mittleres Elstertal“

Nachdem die Ortsdurchfahrtsstraße bereits am vergangenen Wochenende für den Verkehr freigegeben wurde, ist Dienstagnachmittag auch der offizielle Akt mit dem Wünschendorfer Bürgermeister Marco Geelhaar, Planern und bauausführenden Firmen vollzogen worden. Seit Mitte Mai 2022 wurde die Straße in Zschorta grundhaft saniert. Es handelte sich um eine Gemeinschaftsbaumaßnahme der Gemeinde Wünschendorf mit dem Zweckverband Wasser/Abwasser „Mittleres Elstertal“, zum Teil war auch die Ten Thüringer Energienetze beteiligt. Außer sämtlichen Versorgungsleitungen wurden auch Gehwege und Grundstückseinfahrten erneuert. „Einmal Zschorta komplett“, so Wünschendorfs Bürgermeister über die ganzheitliche Maßnahme.