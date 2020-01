Gera. Schüler der Dix-Grundschule in Untermhaus sammelten mit verschiedenen Aktionen 707,40 Euro für das Kinderhospiz.

Otto-Dix-Grundschule Gera ist wieder „Schule mit Herz“

Lilia Schöne und Loris Gottwald aus der Klasse 4a der Untermhäuser Otto-Dix-Grundschule hatten mehr Schwierigkeiten als gedacht beim Auszählen des vielen Kleingeldes, das die 323 Erst- bis Viertklässler zugunsten des Kinderhospizes in Tambach-Dietharz gespendet hatten. Natürlich waren auch Scheine unter den 707,40 Euro, die schließlich zusammen kamen und auch Schulleiterin Anette Meyer und Matthias Münch, ehrenamtlicher Helfer des Hospizes, halfen beim Zählen.

Seit Mitte November waren verschiedene Initiativen in der Schule angelaufen, um Geld für den guten Zweck aufzutreiben. Bereits im Vorjahr hatte die Dix-Grundschule einen fast vierstelligen Betrag für das Haus im Thüringer Wald gespendet und auch im Sommer 2019 schon dem SOS-Kinderdorf eine beachtliche Summe zur Verfügung gestellt. Elternabende und -briefe, Aufrufe der Schulleitung und Basare im Schulhaus sollten die Aktion unterstützen. „Wir wollen als Schule helfen“, sagt die Schulleiterin und weiß, dass die Spendenbereitschaft in Untermhaus wieder sehr groß war. In zwei großen Pausen hatte die 4a beispielsweise einen Frühstücksbasar selbst organisiert, der 190 Euro erbrachte.

Die über 700 Euro „sind für eine Grundschule ein tolles Ergebnis“, fand das Vereinsmitglied des Kinderhospiz Mitteldeutschland Nordhausen, Matthias Münch. Neben den Dix-Schülern hatte er in Gera auch Spenden im Goethe- und Zabelgymnasium und der Regelschule 12 zu erwarten. Es sei „sehr ehrenhaft“ von Schulen, sich so zu engagieren. Der Westthüringer brachte deshalb auch wieder ein Zertifikat mit nach Gera. Ein weiteres Jahr darf die Untermhäuser Einrichtung den Titel „Schule mit Herz“ tragen.