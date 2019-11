Gera. Zur Vernissage wird am Freitagabend in der Galerie am Mohrenplatz 7a eingeladen.

Otto Dix zum 128. – Ausstellung in Galerie A1

Nachdem sich im Juli sein Todestag zum 50. Mal jährte, wird am Montag der Jahrestag seiner Geburt in Untermhaus begangen. Die Rede ist von Otto Dix, der am 2. Dezember vor 128 Jahre im heutigen Geraer Ortsteil zur Welt kam. „Dix zum 128.!“ ist aus diesem Anlass die Ausstellung überschrieben, die am Freitag, 29. November, in der Galerie A1 des Geraer Künstlers Frank Lohse eröffnet wird. In den Räumen am Untermhäuser Mohrenplatz 7a wird um 17 Uhr zur Vernissage eingeladen. Zu sehen sind Werke von Henriette Repmann, Roswitha Lohse, Rolf Huber, Thomas Schulze, Ronny Röder, Gerd Manfred Jaeche, Lothar Pötzl, Jörg Neuhäuser, Rainer Bartossek, Frieda, Christiane Schaller und Frank Lohse.

Am Samstag und Sonntag findet 14 bis 18 Uhr begleitend ein Grafikmarkt mit der Aktion „Male deinen Dix!“ statt, am Montag, 2. Dezember, wird dann ab 17 Uhr in der Galerie auf den Geburtstag von Otto Dix angestoßen.