Vortragsreihe Otto-Lummer-Kolloquium am Montag in Gera

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Otto-Lummer-Kolloquium am Montag in Gera

„Hightech aus der Nach­barschaft. Stille Stars der ­Thüringer Wirtschaft im weltweiten Liefernetz der Halbleiterindustrie.“ Darüber spricht Stefan Müller-Pfeiffer beim Otto-Lummer-Kolloquium am Montag, dem 18. November, in Gera. Der gebürtige Jenenser ist seit diesem Jahr als Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung bei dem Mittelständler Präzisions Optik Gera (POG) in ­Beerwalde (Altenburger Land) tätig. Hier werden unter anderem Stern-Sensoren gefertigt, die Satelliten brauchen, um auf der richtigen Bahn zu bleiben. Der Referent habe schon früh das Lebensziel, Wissenschaftler zu werden. Anfang der 80er-Jahre ging er für fünf Jahre nach Odessa, um dort Physik zu studieren. Anschließend promovierte er an der Akademie der Wissenschaften in Jena und ging später zu Zeiss Jena.

Beim 15. Otto-Lummer-Kolloquium - gestartet wurde die Reihe 2015 - um Menschen in die Welt der Physik einzuführen, geht es um die verborgenen Talente in der Region. Stille Stars - sind dabei Firmen, die nicht als eigene Marke wahrgenommen werden. „Trotzdem hat man Produkte mit deren Bauteilen fast täglich in der Hand“, so Müller-Pfeiffer.

Vortrag am Montag, 18. November, 18 Uhr, in der Stadt- und Regionalbibliothek Gera, Puschkinplatz 7a, 07545 Gera