Papiercontainer brennen - Einbrecher in Schule - Meterweise Stromkabel gestohlen

Die Meldungen der Polizei für den Raum Gera

Acht Meter Stromkabel gestohlen

Ca. 8 Meter Stromkabel stahl ein bislang unbekannter Täter, so dass die Geraer Polizei ermittelt. In der Zeit vom 13. zum 16. August begab sich der Täter zu einer Baustelle am Mohrenplatz und schnitt von einem Stromkabel, welches auf dem Boden lag, ca. 8 Meter ab. Anschließend entfernte er sich unerkannt. Die Geraer Polizei sucht Zeugen: Tel. 0365 / 829-0.

Einbrecher in Schule

Gewaltsam drang ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zu Freitag kurz nach 3 Uhr in das Gebäude einer Berufsschule in der Eiselstraße in Gera, speziell in den dortigen Technikraum, ein. Dabei verursachte der Einbrecher nicht nur Schaden, sondern stahl von dort u.a. Zubehör von einer Stereoanlage. Bereits vor den eintreffenden Polizeibeamten flüchtete der Dieb. Eine Fahndung nach ihm blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei (Tel. 0365 / 8234-1465) sucht Zeugen.

Papiercontainer brennen in Rüdersdorf

Die Kripo hat die Ermittlungen zu einem Brandin Rüdersdorf übernommen und sucht nach Zeugen. Am 1. August (Sonntag) gegen 2 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei wegen brennenden Mülltonnen in Rüdersdorf (Höhe Kindergarten) zum Einsatz. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Dennoch fielen insgesamt zwei große Papiercontainer den Flammen zu Opfer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Zeugen werden auch hier gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die Kripo Gera zuwenden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen