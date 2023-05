Parallelität und Liebeswirren am Wochenende im Theater Altenburg Gera

Altenburg/Gera. Italienische Meister im Konzert, Shakespeare at his best und ein Wunderkasten für kleine Theaterbesucher sind die Höhepunkte im Spielplan des Theaters Altenburg Gera in den kommenden Tagen.

Die italienischen Meister Tomaso Albinoni und Antonio Vivaldi haben beide zu Beginn des 18. Jahrhunderts jeweils ein Konzert in C-Dur für zwei Oboen, Streicher und Basso continuo komponiert. Diese spannende Parallelität zweier auch an sich schon interessanter Doppelkonzerte wird noch anschaulicher, indem sie beide im 7. Philharmonischen Konzert am Freitag, 12. Mai, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg zu hören sind.

Zudem werden Ludwig van Beethovens drei Streichquartette op. 130, 131 und 132 erklingen. Eine Einführung in das Konzert findet um 18.45 Uhr statt.

Turbulentes mit Shakespeare

Liebe, Eifersucht, Intrigen, Verrat und Eitelkeit: All diese Zutaten zeichnen die Komödien von William Shakespeare aus, ganz besonders den bekannten Klassiker „Viel Lärm um Nichts“. Der englische Dramatiker schrieb das turbulente Stück zwischen 1598 und 1599 und schildert darin mit viel Sprachwitz die Liebeswirren zweier Paare. Die großartigen Auseinandersetzungen und boshaften Dialoge über Freundschaft, Liebe und Ehe sind nun erstmals am Sonntag, 14. Mai um 18 Uhr auch im Theaterzelt Altenburg zu erleben. Shakespeare „at his best“ – frisch, frech, romantisch, voller Humor und Lebenslust.

Wem gehört Jerusalem?

Christen, Juden, Muslime – alle beanspruchen die Stadt und damit den „einzig wahren Glauben“ für sich. In den Jahrtausende alten Glaubenskrieg gerät der tapfere Kreuzritter Kurt, der sein Leben riskiert, um die junge Recha aus ihrem brennenden Haus zu retten. Zwischen den beiden entsteht eine tiefe Verbundenheit, die jedoch in Jerusalem nicht sein darf, denn Recha ist die Tochter des Juden Nathan und Kurt ein Christ. Das Figurentheater „Nathans Kinder“, am Samstag, 13. Mai, 18 Uhr in der Bühne am Park in Gera, zeigt, wie neue Liebe alte religiöse Vorstellungen überholen kann. Geeignet für Kinder ab zehn Jahren.

Das Casting von Pop-Formationen ist keine Erfindung der „RTL-Superstars“. Das gab es auch schon 1927 bei den legendären „Comedian Harmonists“. Dort herrscht hinter den Kulissen nicht immer eitel Sonnenschein. 1997 in der Komödie am Kurfürstendamm in Berlin uraufgeführt, handelt das musikalisch-biografische Bühnenstück am Samstag, 13. Mai um 19.30 Uhr im Großen Haus Gera von der Geschichte des bis heute durch Titel wie „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Veronika, der Lenz ist da“ oder „Wochenend’ und Sonnenschein“ unvergessenen Sextetts.

Der Wunderkasten im Szenario

Waren das noch Zeiten, als nicht jede Familie ein flimmerndes Tor zur Welt besaß – wie einst in Damaskus, wo der Geschichtenerzähler von Viertel zu Viertel zog, um seinen Wunderkasten aufzustellen und Märchen zu erzählen. In solch einen Wunderkasten können junge Zuschauer ab sechs Jahre am Sonntag, 14. Mai, um 10 Uhr im Szenario blicken. Die Puppenspieler Tobias Weishaupt und Marcella von Jan erzählen mit Hilfe dessen die erfrischende Geschichte vom tapferen Hirten Sami, der unsterblich in die hübsche Leila verliebt ist.

In der Bühne am Park Gera präsentieren sich am Sonntag, 14. Mai um 18 Uhr Mitglieder der Compagnie des Thüringer Staatsballetts und des Elevenprogramms aus unterschiedlichen Nationen in dem neuen Format „Synergien – Neun tänzerische Reflexionen“ nicht nur als Bühnenakteure, sondern auch als Nachwuchschoreographen.

Informationen und Karten an den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/ 8279105 (Gera) bzw. 03447/585160 (Altenburg) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de