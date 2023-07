„Park in Flammen“ im Geraer Hofwiesenpark mit Feuerwerk

Gera. Nach zwei Rückschlägen im vorigen Jahr Erleichterung beim Veranstalter: Am Samstag steigt die Party bei freiem Eintritt mit großer Pyroshow.

„Wir dürfen!“ Die Erleichterung ist groß bei Tobias Meißner von AT-Events. Nach dem doppelten Rückschlag 2022 darf die für Samstag, 23. Juli, im Geraer Hofwiesenpark geplante Party „Park in Flammen“ mit Feuerwerk stattfinden. Aus Sorge, dass wegen großer Trockenheit der Name der Feier zum Omen wird, war 2022 kurzfristig das Feuerwerk untersagt worden, die Party fand ohne statt. Die Nachhol-Veranstaltung „Stadion in Flammen“ fiel dann im September nach Starkregen ins Wasser.

Nun also gibt es das OK, nach dem für Feuerwerksgenehmigungen zuständigen Landesamt für Verbraucherschutz auch aus der Stadtverwaltung. „Das hat diesmal alles super geklappt“, freut sich Tobias Meißner, eine Brandwache müsse man stellen. So aber kann die Party bei freiem Eintritt von einem professionellen Feuerwerk der Firma Pyrodreams gekrönt werden. Gegen 19 Uhr geht die Party los, zunächst mit einer Stunde buntem Familienprogramm. Für die Musik samt Videoshow ist DJ Wy zuständig, moderiert wird der Abend von DJ Martin. Gegen 23 Uhr soll das Feuerwerk starten. Um 1 Uhr ist Schluss im Hofwiesenpark, wer weiterfeiern will, kann die Aftershowparty in der Qui besuchen, auch hier bei freiem Eintritt. Ermöglicht wird die vierte Auflage von „Park in Flammen“ bei freiem Eintritt durch viele Sponsoren, unter anderem Volvo Popp. Dafür wird darauf hingewiesen, das Essen und Trinken nicht mitgebracht werden dürfen, Verpflegung wird auf dem Gelände verkauft. „Es wird auch Einlasskontrollen geben“, sagt Meißner.