Parkeisenbahner aus Gera reisen auf den Fichtelberg

Mit dem Wissen, eine sehr gute Fahrsaison der Parkeisenbahn im Tierpark von Gera mit gestaltet zu haben, reisten die jungen Parkeisenbahner und die Vereinsmitglieder des Geraer Wald-Eisenbahn-Vereins kürzlich ins Erzgebirge.

45.555 Fahrgäste in diesem Jahr

Zwischen Ostern und Ende Oktober und damit an 144 Fahrtagen wurden 45.555 Fahrgäste gezählt, für die insgesamt 2492,8 Zugkilometer gefahren wurden. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 40.830 und 2017 nur 38.416 Fahrgäste.

Beim Dankeschön-Trip ins Erzgebirge ging es mit der Fichtelbergbahn auf der 17,4 Kilometer lange Strecke von Cranzahl hinauf nach Oberwiesenthal. Nach einem kurzen Fußweg wartete schon die älteste Seilschwebebahn Deutschlands auf die Eisenbahner aus Gera. Nach der 3,5 minütigen Fahrt bot sich bei schönstem Herbstwetter ein herrlicher Blick vom 1215 Meter hohen Fichtelberg. Per Reisebus fuhren die Teilnehmer zum Mittagessen in die „Gaststub´ zur Bimmelbah´“ nach Neudorf.

Im Schmalspurbahn-Ambiente wurden dann die Fahrsaison ausgewertet und Urkunden für die geleisteten Dienste überreicht. Den Abschluss der Dankeschön-Ausfahrt bildete der Besuch des Modellbahnlandes Erzgebirge in Schönfeld. Die größte Spur 1-Anlage Europas soll dort stehen. Auf einer Fläche von 770 Quadratmetern ist das Erzgebirge dargestellt und spiegelt dabei die Zeit um 1980 wider. Auf der im Maßstab 1:32 gebauten Anlage konnten die Geraer Nachwuchseisenbahner 30 Züge auf ihrer Fahrt durch das Klein-Erzgebirge bewundern.

Dass diese zur Tradition gewordenen Ausflüge am Ende einer jeden Fahrsaison stattfinden können, verdankt der Verein unter anderem der Geraer Ehrenamtszentrale und der Volksbank Gera Jena Rudolstadt, die mit ihren Zuwendungen seit Jahren die Finanzierung unterstützen. Neue Parkeisenbahner werden wieder ab kommenden Jahr gesucht. Mindestens zehn Jahre alt müssen die Mädchen und Jungen sein. Bevor sie an der Strecke Dienst tun, nehmen sie an einer Ausbildung teil.