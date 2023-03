Party für Teenager im Lokschuppen in Ronneburg

Ronneburg. Neue Charts für Zwölf- bis 16-Jährige von DJ Karl und DJ Fetenhaus am 17. März

„Die Schulen in der Stadt und im Umkreis von Ronneburg sind begeistert, genauso wie die beiden Unternehmen Dietzel Hydraulik und Horsch“, berichtet Rainer Schulze vom Fetenhaus. Diese hat Schulze ins Boot für die bevorstehende Teenie-Party im Ronneburger Lokschuppen geholt.

Unter dem Motto „Du bist noch zu jung für Clubs, Festivals und Co … kein Problem“ lädt der Inhaber von Fetenhaus und Lokschuppen zur Party für 12- bis 16-Jährige am kommenden Freitag, dem 17. März, in den Lokschuppen in der Bahnhofstraße 9 in Ronneburg ein. Einlass ist ab 16 Uhr und die Party steigt dann von 17 bis 21 Uhr. DJ Karl und DJ Fetenhaus werden dabei mit den neusten Charts für gute Stimmung sorgen.

„Wir wollen nach den Pandemiejahren die neue Generation begrüßen und nicht die letzte“, so Schulze, der sich wünscht, dass sich die jungen Menschen aus und um Ronneburg wieder näherkommen und sich die einzelnen Jahrgänge mehr vermischen.

„Die Kinder kennen doch nur noch ihre eigenen Klassenkameraden“, bedauert Schulze mit Blick auf frühere Zeiten. Die Unternehmen Horsch und Dietzel, sowie die Stadt haben das Event gesponsert und die Schulen bei der Bekanntmachung unterstützt und wünschen eine Wiederholung.