Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pause beim Münchenbernsdorfer Neujahrslauf

266 Starter hatten sich im Vorjahr am 34. Münchenbernsdorfer Neujahrslauf beteiligt, der 2020 seine 35. Auflage hätte erleben können. Doch daraus wird nichts. Nachdem der langjährige Gesamtleiter Peter Marx vor zwölf Monaten seinen Rücktritt mit den Worten: „Ich will auch mal über den Jahreswechsel länger in den Urlaub fahren. Jetzt bin ich Rentner, da kann ich mir diese Freiheit nehmen“, angekündigt hatte, war es dem SV 1924 Münchenbernsdorf nicht gelungen, einen Nachfolger zu benennen.

Da im Verein seit dem kurzfristigen Rücktritt seines Vorsitzenden Andre Kind im November nichts einfacher geworden ist, war auch kurzfristig keine Lösung möglich. Endgültig ad acta legen will man den Neujahrslauf in Münchenbernsdorf aber nicht. „Damit er nicht gänzlich aus den Köpfen verschwindet, habe ich über Facebook einen Trainingslauf initiiert, der am Samstag, ab 9 Uhr, starten soll. Umkleiden und Duschen stehen uns auch zur Verfügung“, sagt Daniel Rosenberg. Der Münchenbernsdorfer ist quasi der Lokalmatador, aber nach einigen Querelen in der Vergangenheit kein Vereinsmitglied mehr.

Neben den traditionellen Strecken über drei und 7,3 Kilometer bietet Daniel Rosenberg auch eine elf-Kilometer-Runde an, die nach der eigentlichen Wende noch in Richtung Hohe Reuth um den früheren Badeteich bei Großebersdorf führt. „Zwischendurch könnten ein paar Fitnessübungen und vielleicht ein Bade-Abstecher in einem der auf dem Weg liegenden Teiche für Abwechslung sorgen“, sagt der 43-Jährige.

„Es ist mein Ziel, dass der Münchenbernsdorfer Neujahrslauf 2021 wieder offiziell mit Zeitmessung stattfindet. Mal sehen, was die Vorstandswahl im Verein am 31. Januar bringt. Danach wissen wir mehr“, so Daniel Rosenberg, der die sportlichen Herausforderungen liebt und deshalb zu den Stammgästen beim Getting Tough oder dem Weidatalcross gehört. „Ich hätte den Trainingslauf auch gern für den ursprünglichen Sonntag einberufen. Aber da tragen die Tischtennisspieler in der Turnhalle auf dem Sportplatz ihre Stadtmeisterschaft aus“, erklärt Rosenberg den Terminwechsel.