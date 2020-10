Geraerin ist für zwei Monate Pfefferkuchenfrau

Mit einigen Kunden ist Christine Kutter per Du. Sie kennen die temperamentvolle 70-Jährige viele Jahre. Für zwei Monate trifft Jung und Alt sie als freundliche und schlagfertige Verkäuferin im weihnachtlich dekorierten Lebkuchengeschäft. Von Ende Oktober bis Heiligabend hat sich die Eisdiele De Bernardo Ecke Sorge/Schloßstraße in ein Pfefferkuchenhaus verwandelt. Das Sagen im Reich der süßen Leckereien aus Nürnberg hat Christine Kutter. Sie lebt auf, wenn sie die kleinen und großen Elisenlebkuchen mal mit und mal ohne Mehl gebacken, die Dominosteine und allerlei Pfefferkuchen anpreist. Neu im Sortiment seien die mit Pflaumen und Zimt. Am Montag habe sie 1000 Kilogramm feinster Ware in die Regale eingeräumt und dekoriert.

Im winterlichen Saisonladen steht sie das 15. Jahr. „Ich bin eine alte Gersche Fettgusche. Ich brauche den Kontakt, mir macht es Spaß zu verkaufen, die Produkte sind gut und ich möchte den Standort für Gera erhalten“, sprudelt es aus ihr heraus. „Seit Monaten bin ich wieder die Sorge heruntergelaufen und war erschrocken, weil so viele Geschäfte leer sind. Ich kannte das Zentrum noch, als es pulsierte.“

Eine Stammkundin betritt den Laden. Frau Fischer nutzt ihre Mittagspause zum Einkauf. Auch sie beklagt das Veröden der Innenstadt. Beide Damen kommen ins Plauschen. „Wenn ich zwanzig Jahre jünger wäre, würde ich im Herti-Stammhaus ein Strickcafé eröffnen mit selbst gebackenem Kuchen, schöner Live-Musik und Verkauf“, meint Christine Kutter. „Einmal in der Woche könnten sich dort Männer treffen. Und die Sorge würde ich überdachen, damit die Leute bei Regen draußen sitzen, sich umschauen und in Läden gehen können, wenn sie zum Beispiel etwas Schönes entdecken.“

Die 70-Jährige plädiert für inhabergeführte Geschäfte mit Seele. Sie zeigt ihre. Ein kecker Spruch auf den Lippen bringt die nächste Kunden zum Lachen, um das schlechte Gewissen wegen der vielen Kalorien in der Tasche zu beruhigen: „Schönheit braucht Fläche und von einer schönen Fläche kann es nicht genug geben.“ Christine Kutter nimmt während der zwei Monate ab. „Ich muss ja vieles machen: Bestellung, Warenannahme, Abrechnung und natürlich Beratung.“ Regelmäßig besucht sie ein Schweizer oder ein Ehepaar aus Leipzig. Da klingelt die Kasse.

Die Geschichte von Lebkuchen-Schmidt aus Nürnberg begann in Gera. Auf einem Abstellgleis standen 1926 drei mit Lebkuchen beladene Waggons. Otto E. Schmidt ließ diese von seinem Bruder nach Nürnberg schaffen, brachte die Ware unters Volk und gründete ein Jahr später sein Unternehmen.