Pförtnerampeln in Gera-Langenberg

Leser hinterfragen Baustellenampeln in Langenberg

Sogenannte „Pförtnerampeln“wurden in der Zeitzer Straße an der Gabelung Vorspanneberg installiert. Sie dienen der Regulierung des Umleitungsverkehrs. Damit soll sichergestellt werden, dass keine Überstauung des Knotenpunktes Zeitzer Straße/Eisenberger Straße/Langenberger Straße erfolgt, so die Stadt.