Pilze, Pakete und Politik – Kurz notiert aus Gera und Umgebung

Veranstaltungen, Neueröffnungen, Schließzeiten und Stammtische an den nächsten Tagen.

Museumsrunde zu den Reußen und ihrer Musik

Bad Köstritz. Am Dienstag, 19. September , um 14 Uhr wird Ulf Häder, Direktor des Sommerpalais Greiz, als Referent der Musikalischen Museumsrunde im Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz erwartet. Mit seinem Thema „Musiker am Hof Heinrichs XI. (1722 – 1800) in Greiz“ wird er zeigen, dass es noch mehr Beziehungen der Reußen zur Musik gibt.

Nicht nur die Musikalischen Exequien von Heinrich Schütz bekanntlich für die Beisetzung von Heinrich Posthumus auf aus Gesangbuch und Bibel ausgewählten Texten des Reußen komponiert, sondern auch im täglichen Umfeld sind musikalische Elemente zu finden. Musik gehörte zur Ausbildung im Rahmen der „Sieben freien Künste“, ein Hof unterhielt eine eigene Hofkapelle, meist sogar ein eigenes Theater.

An den Höfen und Residenzen entsteht die einmalige Theaterlandschaft Thüringens, die die Theaterbesucher heute vor die Qual der Wahl stellt, welches Theater sie besuchen wollen. An der anschließenden Kaffeetafel wird über den Vortrag, aber auch über „Gott und die Welt“ diskutiert.

Neuer Paketshop in Bieblach/Ost

Gera. Die Deutsche Post eröffnet in dieser Woche einen neuen DHL-Paketshop in Gera bei „Damaskus Lebensmittel“ in der Schwarzburgstraße 10 im Stadtteil Bieblach/Ost. Der Shop sei ab Donnerstag, dem 21. September jeweils Montag bis Samstag von 9 bis 21 Uhr geöffnet, teilt die Pressestelle der Deutschen Post in Frankfurt/Main mit. Mit dem neuen Angebot in Bieblach/Ost baut die Deutsche Post die Zahl ihrer Standorte für die Paketeinlieferung weiter aus. Der neue Paketshop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren.

„Für die Kunden werden neben den Filialen, Packstationen und Paketboxen so neue Standorte geschaffen, an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern können“, heißt es aus Frankfurt/M.. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an den DHL Paketshop senden lassen, um sie später dort abzuholen.

Einführung in die Pilzkunde

Gera. Am Donnerstag, 21. September, um 17.30 Uhr, beginnt an der Geraer Volkshochschule ein neuer Kurs zur Pilzkunde. An fünf Terminen lehrt Pilzsachverständiger Bodo Wagner das wichtigste Grundwissen auf praktische Art und mit anschaulichen Beispielen. Neben der sicheren Bestimmung der verschiedenen Gattungen und Arten geht es auch um Standorte und das richtige Sammeln.

Zum Inhalt gehören das Erkennen sowie die Unterscheidung bestimmter Speisepilze zu ihren giftigen Doppelgängern und es wird das richtige Handeln bei Pilzvergiftungen unterrichtet. Darüber hinaus werden Tipps zu gesundheitlichen Aspekten (Vitalpilze) und zur Zubereitung gegeben.

Anmeldungen zum Kurs sind auf dem Buchungsportal um Internet www.volkshochschule-gera.de möglich.

Fußball-Stammtisch nach der Sommerpause

Gera. Nach absolvierter Sommerpause wollen sich die Fußball-Oldies der ehemaligen SG Dynamo Gera nun im Monat September zum turnusmäßigen Stammtisch wiedersehen. Am dritten Donnerstag im Monat, diesmal am 21. September, kommen die ehemaligen Spieler, Trainer und Funktionäre in der Bowlingbahn im ehemaligen UCI ab 16 Uhr zusammen, um zunächst eine mehr oder weniger ruhige Kugel zu schieben. Eine Stunde später werden gemeinsam die letzten Vorhaben in 2023 besprochen. –m.m.-

Hofwiesenbad zwei Tage geschlossen

Gera. Das Hofwiesenbad bleibt am 25. und 26. September geschlossen bleiben. Grund ist eine Weiterbildung aller Mitarbeiter, sodass der Badebetrieb an diesen beiden Tagen nicht abgesichert werden kann. Ab dem 27. September steht das Bad wieder wie gewohnt offen.

Stammtisch beim Bündnis Deutschland in Gera

Gera. Mit einem Infostand in Gera trat die Ende letzten Jahres gegründete Partei „Bündnis Deutschland“ Mitte August erstmals in Thüringen in Erscheinung. Energiepolitik, Inflation, Migration, die wachsenden Herausforderungen im Bildungssystem sowie die Renten- und Sozialpolitik waren Schwerpunkte in den Gesprächen mit vielen interessierten Bürgern. Am Freitag, 22. September, folgt der erste „Bündnis Deutschland - Stammtisch“ in Gera. Dazu lädt der Landesverband Thüringen Interessierte ins Restaurant „Downtown“ in der Friedrich-Engels-Straße 1 ein. Beginn ist 19 Uhr.

Dieser erste Stammtisch steht unter dem Motto „Bündnis Deutschland - Wir stellen uns vor“. Die Partei will so für ihre Politik werben, die von den Akteuren als lösungsorientiert für die Interessen der Menschen, vernünftig und ideologiefrei beschrieben wird. Schon im nächsten Frühjahr zur Europawahl will die Partei einen eigenen Kandidaten stellen. Für Thüringen ist der Wahlantritt zur Landtagswahl fest eingeplant, um „Bürgerinnen und Bürgern in der Mitte der Gesellschaft eine neue Stimme zu geben und die entstandene Lücke zwischen AfD und der nach links driftenden CDU zu besetzen“, wie es ein Vertreter von Bündnis Deutschland am Infostand in Gera ausdrückte.