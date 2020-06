Auch für kinderreiche Familien und nicht-berufstätige Mütter kann die neue Betreuungssituation mit eingeschränktem Regelbetrieb in den Kitas und Schulen zur Zumutung werden, sind sich Stefan Taubmann, Geschäftsführer der G26-Kita „Schatzkiste“, Elternbeiratsvorsitzende Franziska Schäller und Kindergarten-Leiterin Sylvia Hartmann (von links) einig.

Gera. Seit den Kitaschließungen sind Eltern in Gera im Dauerstress.

Plädoyer für Gleichbehandlung in Geraer Kindergärten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Plädoyer für Gleichbehandlung in Geraer Kindergärten

Ist es nicht-berufstätigen Eltern in Gera eher zuzutrauen, ihre Kinder daheim zu betreuen? Vielmehr kann das auch für sie zu einer Zumutung werden, sind sich Stefan Taubmann, Geschäftsführer der G26-Kita „Schatzkiste“, Kindergarten-Leiterin Sylvia Hartmann und Elternbeiratsvorsitzende Franziska Schäller einig.

Private und berufliche Erfahrungen der vergangenen Monate lassen sie zu der Überzeugung kommen, dass Lockdown und eingeschränkter Regelbetrieb Familien in ein Dilemma manövriert haben. „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird einer harten Prüfung unterzogen. Das bringt berufstätige Eltern ans Limit, nicht-berufstätige Mütter ebenso“, betont Taubmann und streitet für die gleichberechtigte Entlastung aller Eltern.

Mit Vorurteilen konfrontiert

„Alle Familien leben jetzt einen veränderten Alltag. Vor allem Mütter sind extrem gefordert“, so Hartmann aus eigenem Erleben mit drei Kindern, die auch zu Hause beschult werden müssen. Die Kita-Leiterin weiß also, dass die neue Situation erst recht kinderreiche Familien auf die Probe stellt. Die 42 Kinder in der „Schatzkiste“ stammen aus 28 Familien, 50 Prozent zählen mehr als drei Geschwisterkinder.

„Darunter gibt es nicht wenige Familien, in denen sich hochschwangere Mütter um ihre kleinen Kinder kümmern. Deren Betreuung am Nachmittag nach der Kita bleibt doch meist an ihnen hängen, während ihre Partner noch auf Arbeit sind“, sagt Hartmann.

Franziska Schäller kann das nur bestätigen. Ihre Tochter ist großes Kita-Kind, der Sohn wird jetzt durch die Corona-Krise verspätet eingewöhnt und das dritte Kind ist bald da. „Man wird mit Vorurteilen konfrontiert, warum man die Kinder nicht einfach zu Hause lässt“, erzählt sie. „Fest steht: Familien mit mehreren Kindern sind extremer belastet. Auch bei nicht-berufstätigen Müttern hat sich der Stress aufgestaut und Schwangere durchleben ohnehin eine besondere Situation“, so Stefan Taubmann.