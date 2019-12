Plätzchen für den Treff am Adventskalender in Lusan

Luisa, Falko und Xenia, gemeinsam mit Projektleiter Christian Schleife und Konditorin Constanze Rogler, beim Dekorieren der Plätzchen bei Jumpers in Gera-Lusan

Gera-Lusan. Am liebsten hätten die jungen Bäcker ihre Kreationen gleich selbst aufgegessen. Doch sie sind für die Bewirtung der Gäste bestimmt.

Was wäre die Weihnachtszeit ohne Plätzchen? Selbst gebacken schmecken sie natürlich am besten. Deshalb wollen Lusaner Kinder heute ihre Gäste überraschen. Denn um 18 Uhr öffnet sich bei Jumpers – Jugend mit Perspektive – in der Kastanienstraße das sechste Fenster des Lebendigen Adventskalenders.

Plätzchen kreieren und dabei noch etwas lernen – mit diesem Genussprogramm überraschte Konditorin Constanze Rogler die Jungen und Mädchen bei Jumpers. Möglich wurde das, weil der Vermieter, die TAG Wohnen, dem Verein die Backfreude sponserte. Es war die dritte Weihnachtsbäckerei mit der Konditorin bei Jumpers, so der Projektleiter Christian Schleife. „Die Kinder sind immer ganz hin und weg. Wir werden es im kommenden Jahr bestimmt auch wieder machen“, verrät er schon einmal. Am liebsten hätten die jungen Bäcker ihre Plätzchen gleich selbst aufgegessen, doch die sind für die Nikolausfeier am Freitag. Dann kommt sogar ein Nikolaus im historischen Gewand.