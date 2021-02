„Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich.“ (2 Kor 5, 19) Im griechischen Text spricht Paulus wörtlich davon, dass Gott mit uns „die Plätze tauscht.“ Der Starke wird schwach und verletzlich. Der Ewige stirbt. Der Heilige ist am Kreuz von einem Sünder nicht mehr zu unterscheiden.

Versöhnen heißt die Plätze tauschen. Die Bewegung geht herüber und hinüber, für Beide verändert sich etwas in großer Tiefe. Weil Gott sich meine Sünde angehen lässt, kann ich meine Selbstrechtfertigungsversuche bleiben lassen. Weil Christus im Sterben an meine Seite tritt, übe ich, vor dem Tod keine Angst mehr zu haben. Weil Gott ein Mensch wird, ist nichts Menschliches peinlich. Plätze-tauschen versöhnt – Gott und Menschen, Menschen untereinander.

Was geschieht, wenn ein Lehrer seinen Unterricht auch durch die Augen seiner Schüler betrachtet, indem er diese regelmäßig um ein Feedback bittet? Was würde passieren, wenn in einer hitzigen politischen Debatte alle Teilnehmenden das Argument der Anderen noch einmal mit eigenen Worten wiederholen würden, ehe sie jeweils darauf antworten? Wie würde sich die Welt verändern, wenn die Regierungschefs Europas und des Nahen Ostens 14 Tage lang in einem syrischen Flüchtlingslager campierten? Und wie viel käme bei Beiden in Bewegung, wenn der hippe Rot-Grün wählende Großstadtbewohner vier Wochen lang ins Dorf „mit Strukturproblemen“ zöge, während der globalisierungskritische AfD-Wähler aus eben jenem Dorf mit ihm für einen Monat die Plätze tauschte?