Plastiken der Nachwuchs-Künstler nun in der Weidaer Brüderstraße zu sehen

Die Ausstellung der Plastiken, die junge Künstler zum Weidaer Kinder-Jugend-Kunstpreis 2021 eingereicht haben, ist weitergewandert. Nachdem die Schau im Beratungscenter Weida der Sparkasse Gera-Greiz zu Ende gegangen war, wurden die Arbeiten noch am selben Tag in das leerstehende Wohn- und Geschäftshauses Brüderstraße 4 gebracht und dort als Ausstellung aufgebaut, teilt der Förderverein „Freunde der Osterburg Weida“ mit.

Damit besteht bis zum Jahreswechsel die Möglichkeit, die ausgestellten Arbeiten bei einem Spaziergang durch die Stadt oder im Anschluss an den Besuch des Gottesdienstes zu betrachten. Unterstützt wird der Plastik-Wettbewerb 2021 unter dem Dach des „Kinder-Jugend-Kunstpreis Osterburg Weida“ von der Thüringer Energie AG, dem Jugendforum des Landkreises Greiz und der Sparkasse. An deren Team im Weidaer Beratungscenter richtete der Förderverein einen Dank für die Unterstützung der beendeten Ausstellung und ebenso an die Stadt Weida für die Bereitstellung der Räume in der Brüderstraße.

Der 1. Preis des diesjährigen Kunst-Wettbewerbs ging an Johannes Schlegel (19) aus Weida, den 2. Preis erhielt Aischa Omar (12) aus Jena, vor Niclas Popp (18) aus Weida und Fabienne Schell (18) aus Weida, die beide eine 3. Preis erhielten. Außerdem wurden Sonderpreise verliehen.