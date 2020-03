Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Platanen und Linden werden in Gera gepflegt

Seit Anfang der Woche werden die 123 Platanen im Reuß-Park gepflegt. Damit hat die Stadt Gera den Burkersdorfer Forst- und Baumpflegebetrieb Baldauf beauftragt. Konkret durchziehen die Arbeiten die Straßen: Gerhart-Hauptmann-Straße, Comeniusstraße, Maxim-Gorki-, Leo-Tolstoi- und Franz-Petrich-Straße zwischen Leo-Tolstoi- und Gerhart-Hauptmann-Straße. Kontrolliert werden die Platanen jährlich. Zuletzt behandelt wurden sie vor vier Jahren.

Im Reuß-Park werden die Bäume von Totholz befreit und ihr allgemeiner Gesundheitszustand eingeschätzt. Foto: Peter Michaelis

Bei der Pflege, die auch den Schnitt von Ästen, nicht aber Baumfällungen beinhalten, werden die 120 bis 125 Jahre alten Bäume auch auf den Befall von Massaria, einer Pilzart untersucht, erklärt Nadine Hamidouche vom Amt für Stadtgrün. Dieser Schlauchpilz lege sich vor allem oben auf die Starkäste. Voraussichtlich am Montag sollen die Arbeiten beendet werden. Restarbeiten seien nach jetzigem Stand für den 31. März und 1. April geplant und zwar an den Bäumen, unter denen in den vergangen Tagen noch Fahrzeuge geparkt waren.

Ab Montag werden Bäume in der Karl-Marx-Allee gepflegt

Ab Montag, dem 23. März, beginnen die Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an den Linden in der Karl-Marx-Allee, sofern bis dahin keine Ausgangssperre verhängt wurde. Vor drei Jahren waren die zwischen 90 und 95 Jahre alten Bäume zuletzt gepflegt worden.

Bei den jüngsten Stürmen habe es zahlreiche Astausbrüche und deshalb Schäden an Fahrzeugen gegeben, so Nadine Hamidouche. Insgesamt 90 der über 100 dort wachsenden Linden werden in die Kur genommen. Ein Baum muss auch gefällt werden. Dabei handelt es sich um ein Exemplar an der Ecke Karl-Marx-Allee/Rathenaustraße, das zuletzt vor drei Jahren schon auf Kopf gesetzt worden war. „Hier gibt es jetzt starken Pilzbefall“, sagt die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Beauftragt wurde das Baumteam aus Zeitz. Für die Lärmbelästigung und die Einschränkungen bitte die Stadtverwaltung Gera die Anwohner um Verständnis und ebenso um die Beachtung der Absperrungen und Verkehrsschilder.

Wasser wird auf Geraer Friedhöfen angestellt

Und noch eine Information gibt es aus dem Amt für Stadtgrün. Unter Beachtung der Witterungsverhältnisse wird voraussichtlich ab Montag, dem 23. März, das Wasser auf allen städtischen und den von der Stadt Gera verwalteten Friedhöfen wieder angestellt.