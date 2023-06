Plüschtier-Party, Märchenstunde und viel Spaß in Gera

Gera. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft hat erneut ein Fest für das Kinderheim in Ernsee organisiert.

Zum zweiten Mal fand im Kinderheim der Geraer Heimbetriebsgesellschaft in Ernsee das Kinderfest des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) unter dem Motto „Plüschtier-Party“ statt. Mit Unterstützung der Geraer BVMW-Mitglieder, unter anderem Selgros Gera, Eropräzisa Hermsdorf, Wibu Leipzig und Bäckerei Laudenbach Gera, konnten rund 80 Kinder ein lustiges Fest mit Märchenstunde, Tauziehen, Hüpfburg, Kinderschminken, Basteln, Eisessen, Ponyreiten, Disco und leckerem Essen verbringen. Die Plüschtiere wurden reichlich eingesammelt und konnten am Ende von klein auf groß getauscht werden.

Auf der Hüpfburg konnten sich die Mädchen und Jungen ordentlich verausgaben. Foto: Ralph Walter

„Lutz Piller organisierte und moderierte die Plüschtier-Party. DJ WY sorgte unentgeltlich für stimmungsvolle Partymusik“, so Ralph Walter, Gebietsleiter Mitteldeutschland des BVMW. Zugleich dankt er dem Team der Heimbetriebsgesellschaft Gera für die hervorragende Unterstützung und Zusammenarbeit. Das dritte Kinderfest sei schon in Planung, so Ralph Walter.