Pölzig: Ein Reit-Jubiläum ohne Zuschauer

Auf Außenwerbung für das 35. Dressur- und Springturnier hatten die Gastgeber vom Reit- und Fahrverein Pölzig verzichtet. Schließlich war es eine Auflage des Greizer Gesundheitsamtes, den Jubiläumswettkampf ohne Zuschauer austragen zu müssen. „Das ist sehr schade. Aber wir wollten unser Turnier trotzdem unbedingt durchführen, weil wir selbst so viele aktive Reiter im Verein haben, die sich nach Wettkämpfen sehnen“, verriet Katrin Gerth vom Organisatorenteam.

Zu Pfingsten waren die Pölziger bei einem Turnier im sächsischen Langenleuba-Oberhain und schöpften dort Hoffnung, auch das heimische Dressur- und Springturnier austragen zu können. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und der Absegnung des Hygienekonzepts wurde der Wettkampf unter Auflagen genehmigt. „Das Programm ist eingeschränkt. Es gibt nur 13 Prüfungen, wobei wir die L- und M-Dressuren diesmal leider weglassen mussten. Wir haben uns aufs Springen konzentriert“, so Kathrin Gerth, die sich darüber freute, dass die ortsansässigen Sponsoren trotz der Auflagen dem Traditionsturnier die Treue hielten.

Routinier Andre Fichtelmann wird auf Castello Sechster des M-Springens. Foto: Jens Lohse

Bei Sommerwetter weilte eine diesmal kleine Delegation des RFV Alsenborn in Pölzig. Schon zum 30. Mal war der Partnerverein aus Rheinland-Pfalz in Ostthüringen vor Ort. Der 55-jährige Thomas Ulrich gewann mit seiner 10-jährigen Stute Pirovano beide Klasse L-Springprüfungen am Sonnabend und Sonntag. „Es ist gut gelaufen. Bis vor drei Wochen war Pirovano nur auf der Koppel. Erst in den letzten Tagen habe ich etwas intensiver trainiert“, freute sich das Alsenborner Aushängeschild. Auch die Pölziger Gastgeber brauchten sich nicht zu verstecken.

Lena Gerth durfte sich auf ihrer achtjährigen Stute Quickly über zwei zweite Plätze in den M-Springen freuen. Am Sonnabend musste sie nach einer Null-Fehler-Runde aufgrund der 0,75 Sekunden langsameren Gesamtzeit Viktoria Talanow mit Cash vom PSV Wethautal im Burgenlandkreis den Vortritt lassen. Am Sonntag gelang der 18-jährigen Pölzigerin, die am Geraer Zabelgymnasium ihr Abitur gebaut hatte, in der M-Prüfung mit Stechen im ersten Umlauf einer von zwei fehlerfreien Ritten. Im Stechen leistete sie sich dann zwei Abwürfe, was Platz zwei hinter dem Null reitenden und zudem enorm schnellen Christopher Heß auf Gorgia vom RV Großkochberg bedeutete. „Viermal Rang zwei – das schafft man nicht alle Tage“, meinte die Abiturientin, die auf ihrem zweiten Pferd Florida Sun bei zwei weiteren A-Prüfungen jeweils auf dem Ehrenrang landete. „Die Bedingungen waren aufgrund des Windes nicht einfach. Da werden die jungen Pferde schnell unaufmerksam“, erklärte Lena Gerth.

Unfreiwilliger Abwurf von Bobby

Einen Gastgeber-Erfolg gab es in Pölzig dennoch. Aileen Breitkreutz trug sich auf ihrer erfahrenen Stute Toscana in der A-Springprüfung des Sonnabends in die Siegerlisten ein. Die 20-Jährige aus Nauendorf bei Großenstein studiert derzeit Agrarmanagement und freut sich, dass die lange Turnierpause langsam überwunden scheint. „Man merkt, wie es den Pferden wieder Spaß macht, wie die Lust zurückkommt“, erzählte sie.

Weitere Pölziger konnten mit ihren Leistungen auf sich aufmerksam machen. Katrin Fraatz landete mit Goldfee auf Rang drei in der Reitpferdeprüfung. Routinier Andre Fichtelmann wurde mit Castello in den M-Springen Sechster und Elfter. Mit leichten Kopfschmerzen nach ihrem letzten Ritt am Sonnabend hatte die 18-jährige Emilia Ubrig zu kämpfen sowie mit Bobby über einen unfreiwilligen Abwurf. „Ich war wohl etwas zu schnell. Ein halber Galoppsprung hat bis zum Hindernis gefehlt“, äußerte sich Emilia Ubrig hinterher.

In der Dressurpferdeprüfung der Klasse A ordneten sich Franziska Patze auf Fräulein Damaris und Paula-Marie Brys auf Delightful (beide RV Gera/Thüringen) auf den Plätzen zwei und drei ein. Ellen Hoyer vom PSV Merkendorf durfte sich mit Chicago über zwei dritte Ränge bei der Punktespringprüfung Klasse A und der L-Springprüfung freuen. Im nächsten Jahr hoffen die Pölziger Gastgeber dann wieder mit großem Wettkampf-Programm und Zuschauern am Start zu sein. Denn der anerkennende Beifall für gelungene Umläufe auf dem Turnierplatz, den haben die Reiter und Pferde doch etwas vermisst.