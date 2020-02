Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Poetry-Slammer machen halt in Weida

Beim KlosterSlam in Weida am 15. Februar erwartet das Publikum eine besondere Petry-Slam-Truppe, teilt der Moderator und Organisator der Veranstaltung Rainer Wüst mit. Für den literarischen Wettbewerb, bei dem selbstverfasste Texte von den Autoren vorgetragen und vom Publikum bewertet werden, konnte er mit Unterstützung durch den Verein Highslammer Sven Hensel, Stefanie Menschner, Carro Göbel, Sophia Szymula, Karlotta Nordström und Jennica Gottschald gewinnen. Die Autoren touren für einige Zeit durch Thüringen, heißt es.

Eine Wochenendtour durch Thüringen

Aus unterschiedlichen Städten wie Hamburg, Stuttgart, Bochum und Erfurt anreisend, freuen sich die Autoren – auch Slammer genannt – darauf, an dem Wochenende das Publikum in Mühlhausen, Rudolstadt und eben in Weida zu begeistern, heißt es in der Mitteilung. Viele von ihnen standen schon auf großen Meisterschaftsbühnen.

In drei Slam-Runden präsentieren die Künstler während der Veranstaltung ihre selbst geschriebenen Texte. Von Prosa über Lyrik und Rap bis hin zu Comedy und Kabarett könne alles dabei sein. Es sei allein dem Künstler überlassen, was er an diesem Abend darbieten möchte. Rainer Wüst werde als Moderator durch die Veranstaltung führen. Die Klosterbrüder sorgen wieder für das Drumherum: für ein angenehmes Ambiente und kulinarische Genüsse vor Ort, wie der Veranstalter Rainer Wüst mitteilt.

Austausch mit den Künstlern möglich

Nach dem Event gebe es dann noch die Möglichkeit, sich mit den Künstlern zu unterhalten und sich über deren Texte auszutauschen, schreibt Rainer Wüst in der Pressemitteilung.

KlosterSlam in Weida: 15. Februar. Karten sind bei der Klosterschänke in Weida, Marktstraße 8, unter der Telefonnummer erhältlich. Der nächste KlosterSlam finde dann am 25. April statt. Auch hierfür können Interessenten bereits Karten erwerben.