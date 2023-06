Polizei fahndet in Gera mit Fotos nach EC-Karten-Dieb

In einem Moment der Unaufmerksamkeit hat ein Unbekannter die Geldbörse einer 66-Jährigen in Gera gestohlen (Symbolbild).

Gera Mit einer gestohlenen EC-Karte hat ein Unbekannter in Gera einen vierstelligen Betrag vom Konto einer 66-Jährigen abgehoben. Die Polizei hat nun Fotos des Verdächtigen veröffentlicht.

Wie die Polizei mitteilte, befand sich eine 66-Jährige am 3. August 2021, kurz nach 12 Uhr, in einem Supermarkt in der Dornaer Straße in Gera. In einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit habe ein Unbekannter ihre Geldbörse gestohlen. Diese habe sich in einem am Einkaufswagen hängendem Beutel befunden.

Der männliche Täter hob kurze zeit später mit ihrer EC-Karte an einem Geldautomaten in der Humboldstraße in Gera eine vierstellige Bargeldsumme ab. Mit der Videokamera konnte der Unbekannte beim Abbuchen aufgenommen werden.

Wer kennt diese Person oder kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Kriminalpolizei in Gera zu melden.

