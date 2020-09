Polizei Gera: Feuerwehreinsatz wegen Pflaumenkuchen - Zeugen nach Kellereinbrüche und Werkzeugdiebstahl gesucht

Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag sind unbekannte Täter in Gera in verschiedene Kellerabteile von Mehrfamilienhäusern. In der Straße der Völkerfreundschaft brachen sie in insgesamt vier Kellerabteile ein.

Auch in der Walter-Gerber-Straße haben sich die Gesuchten unbefugt Zutritt zu zwei Kellerboxen verschafft. Bei einem dritten Abteil sei es lediglich bei einem Versuch geblieben.

Nach Angaben der Polizei hatten die Täter in allen Kellerabteilen diverse Schränke durchwühlt. Ob und was gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt.

Zusammenhang der Fälle bislang noch nicht bekannt

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Einbruchsfällen gibt, sei bislang noch nicht bekannt. Die Polizei Gera bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden.

Garagendiebstahl: Polizei Gera sucht nach Zeugen

Bei einem Einbruch in der Gagarinstraße in Gera wurden im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag aus einer Garage mehrere Elektrowerkzeuge gestohlen. Der 31-Jährige Garagenbesitzer hatte den Einbruch nach Angaben der Polizei erst am Mittwoch bemerkt.

Die Polizei bittet um Informationen zum Täter bzw. der Tat. Angaben können unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 gemacht werden.

Angebrannter Pflaumenkuchen ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr meldeten Anwohner der Rettungsleitstelle, dass es vermutlich in einer Wohnung in der Hußstraße in Gera brennen soll. Die Zeugen berichteten von Rauch aus der Wohnung. Unverzüglich rückten daher Feuerwehr und Polizei aus. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der Wohnungsinhaberin war der im Ofen befindliche Pflaumenkuchen angebrannt. Folglich wurde die Wohnung ausgiebig gelüftet. Auch Personen kamen nicht zu schaden.

Zu viel getrunken: 33-Jähriger mit mehr als 3 Promille in Gera erwischt

Weitere Blaulichtmeldungen aus Thüringen lesen Sie hier