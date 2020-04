Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei Gera: Mann beschmiert Haltestelle mit Kot – Kreuzung nach Unfall voll gesperrt

Die Meldungen der Polizei für Gera:

Haltestelle mit Kot verunreinigt

Ein 44-Jähriger hat im Zuge seines Alkoholkonsumes am Dienstagabend die Haltestelle „Laune“ in der Nürnberger Straße mit seinem Kot beschmiert. Gegen 22 Uhr habe eine Polizeistreife den Mann bemerkt. Mit heruntergelassener Hose stand er an der Haltestelle, heißt es im Polizeibericht. Nach Aufforderung durch die Beamten ging der Mann nach Hause. Er muss sich nun für sein Verhalten verantworten.

Zwei Verletzte bei Unfall an Kreuzung

Im Kreuzungsbereich Am Sommerbad / De-Smit-Straße kollidierten am Dienstagabend ein VW und ein Mercedes miteinander. Wie die Polizei mitteilte, musste die Kreuzung daraufhin bis 21.15 Uhr voll gesperrt werden. Die 47-jährige Fahrerin des VW sowie ihre 14-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen sei nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Die Autos wurden abgeschleppt.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 7 829-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Tiefgarage

In der Nacht zum Dienstag (21.04.2020) versuchten unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zu einer Tiefgarage in der H.-Schütz-Straße zu verschaffen. Laut Angaben der Polizei verursachten sie dabei diverse Sachschäden an der Zugangstür. Ein Eindringen in die Tiefgarage misslang. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 entgegen.

Hakenkreuz geschmiert

Ein Zulaufschacht für ein Wasserspeicherbecken in der Dornaer Straße geriet scheinbar ins Visier unbekannter Täter: Diese sprühten dort ein Hakenkreuz in roter Farbe auf und verursachten so Sachschaden. Eine Zeugin meldete am 21.04.2020 den Vorfall. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

