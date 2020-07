Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei Gera sucht Zeugen zu Graffiti-Schmierereien und Kupferdiebstahl

Zwischen 15 und 23 Uhr trieben unbekannte Täter am Mittwoch in Gera in der Geschwister-Scholl-Straße ihr Unwesen. Wie die Polizei informierte, haben sie die Fassade eines Wohnhauses mit einem circa 15 Meter langen Graffiti in der Farbe silbern und schwarz beschmiert.

Wer zum genannten Tatzeitraum auffällige Personen wahrgenommen hat oder Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben kann, werde gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.

Kupferdiebe auf Baustelle unterwegs

Eine in der Burgstraße in Gera befindliche Baustelle schien offenbar unbekannten Tätern ins Visier geraten zu sein. So stahlen diese laut Polizei am Mittwoch in der Zeit von 3 bis 6 Uhr aus einem Kabelschacht mehrere Elektro-Kupfer-Kabel und entkamen unerkannt.

Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlugnen nach Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.