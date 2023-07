Polizei Gera: Täter versuchen, in neu eröffnetes Möbelhaus einzubrechen - Simsonfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß

Gera. Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt in ein neu eröffnetes Möbelhaus zu verschaffen. Simsonfahrer krachte mit Lieferfahrzeug zusammen. Das und weitere Polizeimeldungen aus Gera.

Der Polizeibericht für Gera

Mann zersticht Autoreifen

Ein 62-Jähriger hat am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr in der Georg-Büchner-Straße alle vier Reifen eines Pkw zerstochen. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall, so dass Polizisten ausrückten. Laut Polizei befand sich der 62-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Simsonfahrer mit Transporter zusammengestoßen

Auf dem Gelände eines Autohauses ist am Dienstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, ein 17-jähriger Simsonfahrer mit dem Transporter eines dort fahrenden Paketlieferers zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich der 17-Jährige dabei leicht, so dass ein Rettungswagen gerufen wurde, der ihn ins Krankenhaus brachte. An beiden Fahrzeugen sei ein Sachschaden entstanden. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

Versuchter Einbruch in neu eröffnetes Möbelhaus

Täter versuchten sich in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam Zutritt zur Eingangstür des neu eröffneten Möbelhauses in der Theaterstraße zu verschaffen, scheiterten allerdings dabei. Den Angaben der Polizei zufolge sind sie unerkannt vom Tatort geflüchtet. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen, welches sich nach vorliegenden Erkenntnissen kurz nach 1 Uhr ereignete. Zeugen, welche auffällige Personenbewegungen wahrgenommen haben werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Dienststelle zu melden.

