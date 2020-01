Gera. Die Polizei in Gera hat mit einem Hubschrauber nach gestohlenen Autos gefahndet und sie gefunden. Das war nicht der einzige Erfolg der Polizei in diesem Fall.

Polizei in Gera sucht mit Hubschrauber nach gestohlenen Autos

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag in Gera nach zwei gestohlenen Autos gesucht und sie auch gefunden. Wie die Polizei mitteilte, hätten Beamte am frühen Donnerstagmorgen vier Männer im Alter zwischen 19 und 53 Jahren bei einer Routinekontrolle festgenommen, die möglicherweise mit den Autodiebstählen in Verbindung stünden.

Die Männer, die die Polizei in der Siemensstraße in einem Passat stellten, hätten Gegenstände bei sich gehabt „die zur Begehung strafbarer Handlungen geeignet waren“, hieß es von der Polizei. Die Polizei ermittelt den Zusammenhang zwischen den gestohlenen Autos und den festgenommenen Männern. Diese sollen am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.