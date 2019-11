Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei in Gera sucht nach rabiaten Ladendieben

Mit rabiaten Ladendieben hat es ein Ladendetektiv in Gera zu tun bekommen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte der Detektiv am Dienstagnachmittag bemerkt, wie ein Mann und eine Frau in einem Supermarkt in der Heinrichstraße eine Getränkedose sowie eine Schachtel Zigaretten stahlen. Als er das Duo beim Verlassen des Supermarktes darauf ansprach und die Herausgabe der gestohlenen Waren verlangte, stieß ihm der Dieb mit dem Ellenbogen gegen den Brustbereich und flüchtete mit seiner Komplizin in Richtung Breitscheidstraße.

Ladendetektiv leicht verletzt

Trotz Verfolgung durch den Ladendieb und Fahndung durch die Polizei konnten die beiden Täter unerkannt entkommen. Eine medizinische Versorgung des leicht verletzten Detektiven war nicht notwendig. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Dieben geben können.

Die Polizei gab folgende Beschreibung der Verdächtigen heraus:

Frau: mitteleuropäischer Typ, circa 25-30 Jahre alt, circa 170 cm -175 cm groß, grünes Basecap, rosa Jacke, olivfarbene Umhängetasche

Mann: mitteleuropäischer Typ, circa 25-30 Jahre, 190 cm - 195 cm groß, blaue Wollmütze mit weißem Emblem, graue Jacke, Tattoo unter dem linken Auge