Polizei muss bei körperlicher Auseinandersetzung in Gera eingreifen

Gera In Gera ist es innerhalb einer größeren Personengruppe zu einem Streit gekommen. Dabei soll es auch zu Schlägen zwischen zwei Frauen gekommen sein.

Nachdem am Montagabend gegen 20 Uhr eine Auseinandersetzung mehrerer Personen in Gera gemeldet wurde, rückten Polizeistreifen zum Einsatzort aus. Letzten Endes stellte sich laut Polizeiangaben heraus, dass aus noch ungeklärter Ursache innerhalb einer größeren Personengruppe zwei junge Frauen in der Zabelstraße in Streit gerieten, wobei es auch zu Schlägen gekommen sein soll.

Für eine 29-jährige Beteiligte wurde deshalb ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung angefordert. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Dienststelle zu melden.

