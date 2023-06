Polizei schnappt Verdächtigen nach Einbruch in Gera

Gera Zwei Personen sind in der Nacht zum Montag in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus.

Zwei Personen haben sich in der Nacht zum Montag gegen 0.30 Uhr Zugang zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Wiesestraße in Gera verschafft. Laut den Angaben bemerkte das eine Zeugin und alarmierte umgehend die Polizei.

Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin aus. In Tatortnähe fanden die Polizisten das offenbar zurückgelassene Beutegut der Einbrecher. Es handelte sich dabei um verschiedene Lebensmittel wie Brot, Milch und Nudeln. Diese hatten die Einbrecher aus einem Kellerabteil gestohlen. Im Rahmen der Fahndung konnte einer der beiden mutmaßlichen Täter geschnappt werden. Den 28 Jahre alten Mann erwartet nun ein entsprechendes Verfahren. Sein Komplize ist bis dato noch unbekannt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.