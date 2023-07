Polizei sucht Brandstifter mit Personenbeschreibung – Autoknacker versteckt sich vor Polizei

Die Meldungen der Polizei für Gera.

Am Sonntagmorgen ging kurz vor 10 Uhr die Meldung zum Brand eines kleinen Hauses in der Pohlitzer Straße in Gera bei der Rettungsleitstelle ein. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei zum Brandort aus. Aus noch ungeklärter Ursache hatte sich auf der Terrasse des Hauses ein Feuer entzündet und breitete sich über die Fassade bis zum Dach aus. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Personen waren zum Brandzeitpunkt nicht im Haus. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen. Zeugen können sich unter Telefon 0365 / 8234-1465 melden.

Polizei sucht nach Brandstiftern

Ein Mülleimer aus Holz fiel am vergangenen Sonntag den Flammen zum Opfer. Bislang unbekannte Täter entzündeten gegen 19.30 Uhr den Papierkorb in der Wilhelm-Herfurth-Straße in Gera, der in unmittelbarer Nähe zu einer Futterraufe stand. Glücklicherweise bemerkten Zeugen den Brand, löschten unverzüglich das Feuer und informierten die Geraer Polizei. Nach aktuellen Informationen werden zwei junge Männer gesucht, die sich zum genannten Tatzeitpunkt in dem Bereich aufgehalten haben.

Beschreibung der beiden Personen:

Männlich, 16-17 Jahre

ca. 165 - 170 cm groß, schlank

einer mit kurzen blonden Haaren, der andere mit kurzen dunklen Haaren

bekleidet mit kurzem T-Shirt (1x hell, 1x dunkel) und dunkler kurzer Hose.

Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Männer treten gegen Stromkästen

Drei Männer sorgten Sonntagnacht gegen 2.25 Uhr für einen Polizeieinsatz, nachdem sie in der Karl-Marx-Allee / Prof.-Simmel-Straße in Gera unter anderem gegen Stromverteilerkästen traten. Ein 22-Jähriger trat dabei derart gegen einen der Kästen, dass nicht nur Sachschaden entstand, sondern eine Sicherung heraussprang. Glücklicherweise konnte diese wieder eingesetzt werden. Die alarmierten Polizeibeamten leiteten gegen den 22-jährigen Sachbeschädiger ein Ermittlungsverfahren ein.

Autoknacker versteckt sich vor Polizei

Dass sich scheinbar jemand an einem in der Reichsstraße in gera abgestellten Auto zu schaffen machte, meldete am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr ein Zeuge der Polizei. Der Pkw Dacia stand auf einem Supermarktparkplatz. Als die Polizeistreifen vor Ort ankamen, stellten sie einen 19-Jährigen fest, der sich hinter einem Fahrzeug versteckte. Offenbar versuchte er, sich unberechtigt Zugang zu dem Auto zu verschaffen, was letzten Endes nicht gelang. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

