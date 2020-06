Am Mittwoch kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Gera. Ein Mann kam in Gewahrsam.

Polizeieinsatz in der Gaswerkstraße – Mann in Gewahrsam genommen

Das meldet die Polizei für Gera und den Landkreis Greiz:

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Mittwoch, gegen 10.05 Uhr, in der Gemeinschaftsunterkunft in der Gaswerkstraße. Dort sei ein 29-jähriger Bewohner stark alkoholisiert und mit einem Messer durch die Räumlichkeiten gelaufen, teilte die Polizei mit. Durch sein aggressives Verhalten fühlten sich andere Bewohner bedroht, die Polizei kam zum Einsatz. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und kam in Gewahrsam. Glücklicherweise blieben alle beteiligten Personen unverletzt.

Unfall beim Abbiegen – Fahrzeuge landen im Straßengraben

Ein 82-jähriger Mann hatte am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, die Absicht, auf der L1082 mit seinem Fiat nach links in Richtung Rückersdorf abzubiegen. Laut den Angaben der Polizei missachtete er dabei einen vorfahrtsberechtigten, aus Richtung Rückersdorf, kommenden VW. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeug landeten im Straßengraben. Bei dem Unfall wurden glücklicherweise weder der Unfallverursacher noch der 64-jährige VW Fahrer verletzt.