Polizeieinsatz in der Nacht - Frontal gegen Baum

Die Meldungen der Polizei für die Region Gera.

Polizeieinsatz am Puschkinplatz

Samstagnacht kurz nach 2 Uhr kamen Polizeibeamte an einer Bar am Puschkinplatz zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei verhielt sich ein 29-jähriger Mann gegenüber anderen Anwesenden äußerst aggressiv und provokant, wobei Beleidigungen gefallen sein sollen.

Zudem sei es zuvor zu einer Auseinandersetzung mit bislang unbekannten Personen gekommen, wodurch für den 29-Jährigen ein Rettungswagen nötig wurde. Da der Herr sich nicht beruhigen ließ, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Während des Einsatzes vor Ort kam es zudem zu Beleidigen gegenüber den Polizeibeamten. Die Geraer Polizei ermittelt und sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0.

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Frontal gegen Baum geprallt

Vermutlich hatte laut Polizei ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw Seat einen Schutzengel an Bord, als er Sonntag früh gegen 7.25 Uhr auf der Landstraße 1082 in Richtung Gera fuhr. Der junge Fahrer kam in Kleinfalke (Höhe Sportplatz) von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Verletzt wurde er nach derzeitigem Stand leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug war allerdings nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Geraer Polizei ermittelt.