Polizeieinsatz in Gera - Multicar brennt - Fenster von Landratsamt eingeschlagen

53-Jährigen greift Mann an und wird überwältigt

Am Mittwoch gegen 16:55 Uhr kamen mehrere Polizeistreifen in der Berliner Straße in Gera zum Einsatz, da dort ein 53-jähriger Mann einen 41-Jährigen angreifen wollte und zudem bedrohte. Weiterhin beschädigte er den Seat des Geschädigten. Beide Männer kennen sich. Der mit über 2 Promille alkoholisierte Angreifer konnte schließlich vom Geschädigten und einem weiteren Zeugen zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Da sich der 53-Jährige nicht beruhigte und sich weiterhin äußerst aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde folglich ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Betrunkener Fahrraddieb gestellt

Ein 25-jähriger Mann aus Gera muss mit einer Anzeige wegen versuchten Diebstahls und Fahren unter Alkohol rechnen. Mittwoch gegen 19.40 Uhr radelte der Dieb betrunken zu einem Fahrradgeschäft in der Kantstraße in Gera. Dort versuchte er ein auf dem Gehweg ausgestelltes E-Bike zu stehlen und wurde jedoch dabei vom Eigentümer des Ladens gestellt und schließlich der Polizei übergeben. Diese überprüften noch den Atemalkoholgehalt des 25-Jährigen, der einen Wert von über 1,8 Promille ergab. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden folglich eingeleitet.

Brennender Multicar ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Als sein Multicar am Donnerstagmorgen gegen 8.20 Uhr zwischen Crimla und Seifersdorf zu qualmen begann, stoppte der Fahrer sein Gefährt, stieg aus und informierte die Rettungsleitstelle. Als die Rettungskräfte eintrafen, brannte das Fahrzeug bereits, so dass unverzüglich gelöscht werden musste. Gegen 9 Uhr waren die Flammen schließlich gelöscht. Warum der Multicar zu brennen begann, ist derzeit unbekannt - ein technischer Defekt scheint jedoch als wahrscheinlich. Die Insassen im Fahrzeug blieben unverletzt.

Reifen von Alfa Romeo beschädigt

In der Nacht zum Mittwoch (14.04. bis 15.04.2020) beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwei Reifen eines Alfa Romeo, der in der Greizer Leonhardtstraße geparkt war. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, unter der Tel. 0361 / 6210, erbeten.

Pkw ohne Fahrerlaubnis, aber unter Drogen gefahren

Mittwoch gegen 18.05 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Greizer Adelheidstraße den 41-jährigen Fahrer eines Hyundai. Dabei stellten sie fest, dass er keine Fahrerlaubnis besaß und unter Drogen stand. Ein Test reagierte positiv auf Amphetamin/ Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fensterscheiben des Landratsamtes beschädigt

Am Mittwoch zwischen 16:30 und 17 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter zwei Fensterscheiben des Landratsamtes Greiz in der Weberstraße ein. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Tel.: 03661 6210 zu melden.