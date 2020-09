Polizeieinsatz in Nordstraße - Simson-Fahrer verletzt - Mann und Frau geschlagen

Simson-Fahrer bei Unfall verletzt

Montagmorgen gegen 7.50 Uhr kamen Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Verkehrsunfalles in der Gebrüder-Häusler-Straße in Gera zum Einsatz. Hier kam es zum Auffahrunfall zwischen einer Simson (Fahrer 17) und einem 38-jährigen Toyota-Fahrerin. Nachdem der 17-Jährige auf dem langsamer werdenden Pkw auffuhr, kam er zu Fall und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.

Polizeieinsatz in Nordstraße

Nachdem eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet wurde, rückten am Samstag gegen 1.15 Uhr mehrere Polizeistreifen in die Nordstraße in Gera aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen zwei Personengruppen (23, 24 Jahre und 31, 37, 39, 42 Jahre) zur lautstarken verbalen Auseinandersetzung. Dabei befand sich die kleinere Personengruppe am Fenster des Mehrfamilienhauses und die größere Gruppe auf der Straße. Nachdem sich die Gruppe aus vier Beteiligten gewaltsam Zutritt zum Inneren des Mehrfamilienhauses verschafft hat, kam es dort schließlich zu gegenseitigen körperlichen Angriffen aller Personen untereinander. Verletzt wurde laut Polizei jedoch augenscheinlich niemand. Gegen alle sechs Personen wurden die Ermittlungen eingeleitet.

Mann und Frau geschlagen

Die Ermittlungen zu einer Körperverletzung gegen einen 21-jährigen Mannes hat seit Sonntag die Geraer Polizei aufgenommen. Demnach hielt sich der 21-Jährige gegen 4.10 Uhr am Geraer Bahnhof auf dem Bahnhofsvorplatz auf, als er mit mehreren Jugendlichen in Streit geriet. Einer der Jugendlichen schlug ihn daraufhin ins Gesicht und würgte ihn kurz. Als eine 20-jährige Frau schlichten wollte, wurde diese ebenfalls geschlagen. Bis dato konnte der Angreifer noch nicht identifiziert werden. Die Geraer Polizei sucht daher nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können: Tel. 0365 / 829-0.

Starkstromkabel gestohlen

Insgesamt 50 Meter Starkstromkabel stahlen unbekannte Täter von einer Baustelle in der Quellenstraße. Dabei kann die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen Donnerstag (24.09.2020) zum Freitag (25.09.20209 eingegrenzt werden. Die Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

