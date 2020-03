Porzellanmalerin aus Gera stellt Aquarelle aus

Die Geraer Künstlerin Ute Albrecht rückt ihre Aquarellmalerei ins Licht der Öffentlichkeit und stellt unter dem Motto „Wasser und Licht“ ihre Arbeiten im Restaurant „Finkenstube“ aus. Wie malt man Wasser? Und wie das Licht? Beide durchdringen das Leben und sind allgegenwärtig. So verwundert es nicht, Wasser und Licht zum künstlerischen Thema zu machen. Doch wie bringt man das so Selbstverständliche, das nicht Greifbare und noch weniger Festzuhaltende auf das Papier?

Der Künstlerin Ute Albrecht ist dies, wie ihre ausgestellten Arbeiten zeigen, überzeugend gelungen. Ihren professionellen Umgang mit Farbe vorausgesetzt, hat sie sich für die Aquarellmalerei entschieden. Fließende Farben, weißes Papier: Wasser und Licht. Hier etwas weglassen und dort Farbe geschickt in Bewegung halten, dass erzeugt die Illusion eines sonnendurchglühten Tages oder eines rauschenden Baches. Wer die ausgestellten Arbeiten betrachtet, wird erkennen, dass Ute Albrecht die Technik beherrscht und den Betrachter in ihren Bildern Licht und Wasser nachempfinden lässt.

Liebe zur Malerei im Ruhestand neu entdeckt

„Sie hat es gewagt“, wie Ausstellungskurator Wulf Gruber sagte, „mit ihren Kindern, den Bildern, in die Öffentlichkeit hinauszutreten.“ Eher zurückgezogen im ehemaligen Kinderzimmer, wie Tobias Knoblich in seiner Laudatio verriet, gab Albrecht ihrem künstlerischen Talent freien Lauf. Schon während ihrer Schulzeit zeichnete sie Porträts, besuchte später einen Malzirkel. Nach der Wende schulte die gelernte Porzellanmalerin zur Ergotherapeutin um und arbeitete in einem Wohnheim für Suchtkranke. Mit dem Ruhestand kehrte bei ihr die Liebe zur Malerei zurück, ausgelöst durch einen Malkasten, den ihr die Tochter geschenkt hatte. Um sich weiter zu schulen, besuchte sie Malzirkel an der Volkshochschule. Noch längst ist sie damit nicht am Ende und will sich auch mit Faserstiften oder Kreide versuchen.

Zu sehen sind die Arbeiten bis Mitte Juni während der Restaurantöffnungszeiten in der Ebelingstraße 8.