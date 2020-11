Das Wintersemester 2020/21 ist für alle Beteiligten ein besonderes. Wir haben mit Sophie Jurtz, Erste Vorsitzende des Studierendenrates der SRH Hochschule für Gesundheit darüber gesprochen, wie es sich unter Corona-Bedingungen in Gera studiert.

Wie ist das neue Semester an der SRH gestartet?

Die größeren Studiengänge wie Psychologie und Medizinpädagogik haben von Anfang an eine Hybridlösung genutzt: Die eine Hälfte der Studierenden saß in der Präsenzvorlesung und die andere hat zu Hause am Laptop zugeschaut. Jetzt im November wurde da aber komplett auf Online-Vorlesungen umgestellt. In kleineren Studiengängen gibt es noch Präsenzveranstaltungen mit Maskenpflicht und zwei Metern Abstand zwischen allen. Das kann sich jeden Tag ändern, aber die Hochschule hält uns via E-Mail gut auf dem Laufenden.

Was sind derzeit die größten Probleme der Studierenden?

Zum Einen möchten viele die Präsenz-Veranstaltungen erhalten, weil Diskussionen und sozialer Austausch in Online-Seminaren schwierig möglich ist. Zum anderen belastet viele ihre finanzielle Situation. Einige haben ihre Nebenjobs verloren, beispielsweise in der Gastronomie. Zudem sind die Bafög-Auszahlungen bei einigen seit September ausgesetzt, sodass sie versuchen, von Erspartem, Stipendien oder den Eltern zu leben. Aber das funktioniert nicht für alle. Die Hochschule sucht auch nach Möglichkeiten, uns da zu unterstützen.

Welche Projekte stehen im Studierendenrat als nächstes an?

Veranstaltungsplanungen wie sonst für Weihnachtsbälle oder Flohmärkte sind gerade schwierig. Deshalb konzentrieren wir uns auf unsere Online-Präsenz in den sozialen Medien. Auch die Digitalisierung der Lehre ist wieder verstärkt in den Fokus gerutscht. Außerdem läuft gerade „Weihnachten im Schuhkarton“. Damit möchten wir benachteiligten Kindern eine Freude machen.