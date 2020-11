„Auch in Zukunft werden wir über die Vergangenheit berichten“, sagt Jürgen Müller und beschreibt damit das Credo seines ehrenamtlichen Wirkens und des seines früheren Kollegen in der Dualen Hochschule Gera-Eisenach, Peter Bussemer.

Mit dem Verein für Technik-Geschichte in Jena gehören die beiden Autoren zu den Preisträgern des „Landesgeschichtlichen Preises für Industriekultur“ 2020. Die von der „Historischen Kommission Thüringen“ und der Thüringer Staatskanzlei eingesetzte wissenschaftliche Fachjury will den Verein eine Auszeichnung verleihen, die mit 500 Euro Preisgeld dotiert ist. Neben dem eingereichten Jahrbuch von 2019 solle damit auch die Gesamtheit der in den letzten Jahren in ehrenamtlicher Tätigkeit geleisteten Arbeit gewürdigt werden. Das erklärt der Vorsitzende der Historischen Kommission Thüringen Werner Greiling in der Einladung zur feierlichen Preisverleihung am 14. Dezember in Jena. Ob sie stattfinden wird, ist indes offen.

Jürgen Müller ist korrespondierendes, Peter Bussemer ordentliches Mitglied des Jenaer Vereins. Ostthüringer Industriekultur erkunden sie seitdem sie 2010 anlässlich des 150. Geburtstages von Otto Lummer für den in Geraer geboren Physiker eine Tafel am Standort seines Geburtshauses in der Schloßstraße einweihten. Ihm zu Ehren entstand die Reihe der Lummer-Kolloquien.

Ausstellungen um Wissensschloss Weida

Seit 2012 organisieren sie im Wissensschloss der Weidaer Osterburg jedes Jahr Ausstellungen, die immer auch historische Bezüge zu wissenschaftlichen Leistungen in der Region herstellten. Die Satellitennavigation gehörte zu den Themen ebenso wie die Zeitmessung mit Atomuhren oder das Erzeugen eines Vakuums und dessen Nutzung.

Im von Peter Hahnemann herausgegebenen Jenaer 2019er-Jahrbuch zur Technik und Industriegeschichte, erschienen im Verlag Vopelius Jena, setzten die beiden Geraer Wissenschaftler Georg Joos (1894-1959) ein Denkmal. Von 1924 bis 1935 lehrte jener am Physikalischen Institut der Jenaer Universität. Bekannt wurde er durch seinen Versuch, das Vorhandensein des Ätherwindes nachzuweisen oder zu widerlegen. Im Ergebnis entzog er der Kritik an Albert Einsteins Relativitätstheorie den Boden, erklärt Peter Bussemer. „Ich bin der Physiker“, sagt der 78-Jährige. Den geistig-kulturellen und geschichtlichen Hintergrund hole Jürgen Müller heraus. Mit seinen 59 Jahren sei er zugleich der jüngste Autor des Jahrbuches.

Ihr Projekt für das nächste Jahrbuch ist schon klar. Die beiden Geraer widmen sich dem Vakuum und damit auch der einstigen Röhrenherstellung in Gera.