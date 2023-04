Premiere für „Musik in den Häusern“ in Gera

Konzert in einer Privatwohnung in der Goethestraße in Gera.

Gera. Erstmals haben Musiker des Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera private Wohnungen zum Erklingen gebracht.

Die Musikerinnen und Musiker des Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera rücken ganz nah an ihr Publikum heran.

Anknüpfend an den Erfolg der Reihe „Literatur in den Häusern der Region“ haben sie erstmals Musik in privaten Wohnungen zum Erklingen gebracht, zum Beispiel in der Goethestraße in Gera. In insgesamt elf Hauskonzerten in Altenburg sowie Gera und Umgebung präsentierten sie Unterhaltsames aus der Welt der Kammermusik. Zu den Hauskonzerten in Gera waren 139 Besucher gekommen.