Verwandlungen wie diese soll es auch beim Gastspiel von Princess for one day in Gera geben.

Prinzessin für einen Tag: Wie Starfotograf Guido Karp Frauen in Gera ablichten will

Gera. Starfotograf Guido Karp hat schon Madonna, Helene Fischer oder Robbie Williams porträtiert. Vorm Gastspiel in Gera verrät er einen Fototrick.

Er hat schon Robbie Williams, Rammstein, Helene Fischer oder Michael Jackson zum Lachen gebracht: Starfotograf Guido Karp macht mit seiner Tournee „Princess for one day“ am Dienstag, 28. März, Station in Gera und will die Teilnehmerinnen mit einem besonderen Porträtbild ablichten.

Als Erfolgsrezept nennt er zwei Dinge: ein gutes Styling durch Experten, das ideale Licht und die richtige Position. Dann gelinge es, die Augen der Frauen zum Strahlen zu bringen. Dafür setzt Karp ein handverlesenes Team von Stylingexperten ein. Danach bittet er die Teilnehmerinnen in sein aufgebautes Fotostudio. „Wir sind alle mit der Mission unterwegs, aus jeder Teilnehmerin oder jedem Teilnehmer das Beste hervorzuholen, so wie es von uns auch die Stars erwarten“, sagt der Fotograf.

Karp hat mehr als 1000 CD-Cover fotografiert

Karp lichtet schon seit mehr als 40 Jahren leidenschaftlich gerne Menschen ab. Er hat in seiner Laufbahn mehr als 1000 CD-Cover fotografiert. Hinzu kommen mehr als 100.000 Frauen, die er in 20 Jahren „Princess for one day“ porträtiert hat. „Das Guinness Buch der Rekorde prüft gerade – es hat wohl noch nie jemand mehr Frauen fotografiert. Auf jeden Fall haben noch nie mehr Frauen einem Fotografen die Zunge rausgestreckt“, sagt er und lacht. Das gehöre zu seinen Tricks, um ein natürliches Lächeln zu sehen.

Starfotograf Guido Karp macht mit seiner Tournee in Gera Station. Foto: Princess for one day

„Wenn der Mensch kopfgesteuert lachen möchte, dann lacht er mit dem Mund – und denkt mit den Augen. Er denkt, dass er lachen will. Das sieht immer künstlich aus.“ Die Aufgabenstellung an ihn sei es, dass die zu fotografierenden Menschen mit den Augen lachen. „Also müssen sie nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen lachen. Das schaffe ich, indem ich sie albern sein lasse – und Zunge raus ist einer meiner Tricks.“ Den habe er auch bei großen Künstlern angewandt, jedenfalls wenn die Aufgabenstellung war, ein perfektes Lächeln zu zaubern.

Tournee gastiert in Gera am 28. März

Ihm sei es wirklich egal, ob Madonna oder Cindy aus Marzahn vor ihm stehe. „Ein Eckstein meiner Karriere ist, dass ich sie alle gleich behandle – und es mir vor allem gleich wichtig ist, die Aufgabe, ein großartiges Foto zu machen, zu erfüllen“, sagt Karp, der in Gera am 28. März in dreistündigen Events mit Starts ab 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr aktiv ist. Die Anmeldung ist bei Princess for one day möglich.