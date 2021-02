Gera. Verkauf der Fläche an der Geraer Alexander-Wolfgang-Straße an die Bauerfeind AG wird vorbereitet.

In direkter Nachbarschaft zum Wohnen in Bieblach-Ost soll auf etwa 22 Hektar ein Gewerbegebiet für nicht störendes Gewerbe entstehen. Die Bauerfeind AG aus Zeulenroda-Triebes will sich dort langfristig erweitern. Der Geraer Stadtrat hat dazu am Mittwoch den Aufstellungsbeschluss bei einer Stimmenthaltung gefasst.